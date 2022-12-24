«Союзмультфильм» вернется к перезапускам советских мультфильмов

«Союзмультфильм» планирует перезапустить еще несколько советских анимационных картин. Об этом «Ведомостям» рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.
«Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях — тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы все-таки думаем о новых версиях», — сказала Слащева.
Сейчас студия разрабатывает пилотный эпизод сериала про Чебурашку в формате 3D-анимации. Запуск полноценного сезона будет зависеть от успеха полнометражного фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который выйдет в прокат 1 января 2023 года.
Также в планах — выпуск полнометражного мультфильма «Простоквашино». Всего на разных стадиях создания у студии 19 сериалов и четыре полных метра.
«Золотая коллекция» советских мультфильмов на данный момент приносит половину доходов студии, отмечает Юлиана Слащева. В «Союзмультфильме» считают, что продажи продвигают именно перезапуски
«Если бы не было перезапусков, у нас заметно упали бы все продажи», — рассказывает Слащева.
Она добавила, что для реализации новых проектов студии нужен инвестиционный партнер. После того как «Сбер» не стал выкупать акции «Союзмультфильма» студия ведет переговоры с рядом открытых инвестиционных фондов.
В феврале Юлиана Слащева заявила, что «Союзмультфильм» отказался от идеи работать над перезапусками после выпуска обновленных мультфильмов «Ну, погоди!» и «Умка». Тогда же планировалось новое «Простоквашино», которое задумывалось как мультсериал о современных реалиях: Дядя Федор должен был превратиться в «современного парня», в сценарии появились младшая сестра и няня «для расширения аудитории».
«В случае с „Ну, погоди!“ мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с „Простоквашино“, так как долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив», — сказала тогда Слащева. В день публикации ролик набрал 760 лайков и более 3800 дизлайков за несколько часов.