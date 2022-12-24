«Союзмультфильм» вернется к перезапускам советских мультфильмов

«В случае с „Ну, погоди!“ мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с „Простоквашино“, так как долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив», — сказала тогда Слащева. В день публикации ролик набрал 760 лайков и более 3800 дизлайков за несколько часов.