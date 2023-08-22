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В Челябинске на футбольном матче избили судью из Камеруна

Максим Саблин
Сегодня в 16:42

В Челябинске во время футбольного матча игрок напал на судью из Камеруна, сообщают Ura.ru и Baza.

Драка произошла во время матча между ФК «Бажова» и «Катрен» Северо-Западной лиги 8×8. Судья Жорж Максим показал одному из футболистов «Бажова» две желтые карточки, что привело к удалению игрока проигрывающего клуба. Его одноклубник и брат Телман Снджоян был возмущен решением рефери.

Снджоян подошел к Максиму и стал общаться с ним на повышенных тонах. После чего нанес ему несколько ударов и направился прочь с поля. Судья пошел за ним, между мужчинами произошла новая потасовка, в результате Максим оказался на газоне. Затем их разняли другие игроки.

Ura.ru запросило комментарий у одного из организаторов лиги Сергея Леонченко. По его словам, вечером 22 августа пройдет заседание дисциплинарного комитета, на нем будут рассматривать данный эпизод. Скорее всего, Снджояну запретят играть в лиге.

«ФК „Бажова“ вели по ходу встречи. Но после они пропустили несколько голов, игра „развалилась“. У ребят закипели эмоции. Это футбол. Даже „Спартак“ и „Зенит“, бывает, дерутся между собой. Но тот факт, что футболист напал на судью, не должен остаться без последствий», — отметил Леонченко.

Матч прошел 20 августа на стадионе «Лыжная база». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу ФК «Катрен».

На прошлой неделе в Екатеринбурге был зарезан аспирант УрФУ из Габона. По словам знакомой убитого, «к нему подошли два быдла, сказали: „О, смотри, негр, давай его чирканем“ — и ударили ножом».

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НПК КатренСпартакЗенит
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