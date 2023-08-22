В Челябинске на футбольном матче избили судью из Камеруна

Снджоян подошел к Максиму и стал общаться с ним на повышенных тонах. После чего нанес ему несколько ударов и направился прочь с поля. Судья пошел за ним, между мужчинами произошла новая потасовка, в результате Максим оказался на газоне. Затем их разняли другие игроки.