«Смотри, негр, давай его чирканем»: в Екатеринбурге зарезали аспиранта из Габона

В Екатеринбурге убили аспиранта УрФУ из Габона, пишет E1.ru. Во время драки 32-летнего Франсуа Нджелассили ударили ножом, он скончался от полученной раны.
Драка случилась в местном «Бургер кинге» в шесть утра пятницы. Нападавшим удалось сбежать, о задержании одного из них сообщили в субботу.
«Мы вместе отдыхали в клубе, потом мы уехали домой, и буквально через полчаса его зарезали. Как говорили его друзья, подошли два быдла, сказали: „О, смотри, негр, давай его чирканем“ — и ударили ножом. Была драка на этой почве, и его ножом ударили в подмышку, а там артерия», — рассказала изданию знакомая Франсуа.
Источник E1 в полиции говорит, что подозреваемый в убийстве ранее не был судим. «Рассказал, что ссора произошла из‑за девушки, хотел просто проучить, а не убивать. Расследование продолжается, предположительно, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ», — приводит его слова медиа.
Источник «Комсомольской правды» добавляет: «Преступление было совершено в ходе драки. Никакой расовой вражды и ненависти там не было». В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения. Издание ожидает, что следствие потребует ареста мужчины. По статье об убийстве ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
В МВД и Следственном комитете официально не комментируют ни преступление, ни задержание подозреваемого.
Нджелассили приехал в Екатеринбург из Габона, приводит его биографию E1. Он трудился инженером-исследователем и в 2019 году разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. В том же году он стал одним из семерых, кто получил звание «Иностранный студент года». Помимо учебы, он также увлекался танцами.