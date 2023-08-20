«Смотри, негр, давай его чирканем»: в Екатеринбурге зарезали аспиранта из Габона

«Мы вместе отдыхали в клубе, потом мы уехали домой, и буквально через полчаса его зарезали. Как говорили его друзья, подошли два быдла, сказали: „О, смотри, негр, давай его чирканем“ — и ударили ножом. Была драка на этой почве, и его ножом ударили в подмышку, а там артерия», — рассказала изданию знакомая Франсуа.