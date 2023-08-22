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Концерт Ани Лорак в сентябре требуют отменить, потому что она украинка

Виктория Шанина
Сегодня в 16:08

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой отменить концерт Ани Лорак из‑за предполагаемого финансирования ВСУ. Фото обращения опубликовал телеграм-канал Mash.

Выступление запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall. Там певица планирует отметить свое 45-летие. Бородин отмечает, что Ани Лорак — украинка, а деньги с концертов в России она может отправлять на Украину.

«Нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян», — пишет Виталий Бородин.

Как отмечает Mash, сама Ани Лорак неоднократно заявляла, что «любит Россию, денег никому не донатила и не планирует». А в марте прошлого года она была одним из претендентов на лишение госнаград Украины из‑за поддержки российской военной операции.

Бородин добавляет, что в апреле ФПБК просил Генпрокуратуру признать Ани Лорак иностранным агентом, поскольку певица в соцсетях «объявила благотворительный сбор средств» в поддержку украинцев.

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