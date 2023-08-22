В Москве нашли тела всех утонувших диггеров. Подозреваемых в организации экскурсии задержали

В Москве обнаружили тела восьми погибших во время экскурсии по подземным коллекторам Неглинки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Поисковая операция прекращена, следователи приступили к опознанию. По основной версии, участники экскурсии погибли, утонув в коллекторе из‑за резкого подъема уровня ливневых вод.
По данным Shot, тела экскурсовода Константина Филиппова и одной из участниц Дарьи Быковой нашли возле «Зарядья», а тела главы пиар-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушина и его 15-летней дочери Елизаветы — возле Большого Устьинского моста.
В Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник» — сайта-агрегатора по продаже туров и экскурсий — Александра Кима. Сейчас его везут в Москву, где будет избрана мера пресечения. По данным Baza, еще один подозреваемый — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский — уехал из России после первых новостей об исчезновении группы людей под Москвой.
Инцидент произошел 20 августа. Тогда группа диггеров пропала во время экскурсии по подземным коллекторам. Причиной стал сильный ливень. По информации Mash, экскурсионную группу стало заливать водой в коллекторах в районе метро «Трубная» около 15.00 20 августа. Гид-диггер, сопровождавший группу, написал своему коллеге: «*** [Блин], дождь. Можно ли выходить на „Трубной“?» После этого диггер перестал выходить на связь.
Следственный комитет возбудил дело по части третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — десять лет тюрьмы.