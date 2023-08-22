В Москве нашли тела всех утонувших диггеров. Подозреваемых в организации экскурсии задержали

В Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник» — сайта-агрегатора по продаже туров и экскурсий — Александра Кима. Сейчас его везут в Москву, где будет избрана мера пресечения. По данным Baza, еще один подозреваемый — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский — уехал из России после первых новостей об исчезновении группы людей под Москвой.