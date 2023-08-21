Минимум трое погибли во время экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Их затопило ливнем

В Москве несколько человек погибли во время экскурсии по подземным коллекторам. Причиной стал сильный ливень, прошедший 20 августа.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что обнаружены тела трех человек. Тело погибшего мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.
«Известия» сообщают о двух телах подростков-диггеров, которых выловили из Москвы-реки у парка «Зарядье». Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши.
По данным экстренных служб, на участие в экскурсии записывались 20 человек, но после прогноза о ливне решились участвовать в ней лишь восемь. Остальных участников ищут, пока у экстренных служб нет о них информации.
Baza пишет, что точное число отправившихся на экскурсию неизвестно. По данным телеграм-канала, официально признаны погибшими трое, а пропавшими — двое, но их число может быть гораздо больше.
Baza уточняет, что среди участников экскурсии были 47-летний сотрудник пиар-службы компании «Ланит», его 15-летняя дочь и 18-летний племянник. Тела, найденные у парка «Зарядье», принадлежат этим подросткам.
По информации Mash, экскурсионную группу стало заливать водой в коллекторах в районе метро «Трубная» около 15.00 20 августа. Гид-диггер, сопровождавший группу, написал своему коллеге: «Б**, дождь. Можно ли выходить на Трубной?» После этого, как утверждает телеграм-канал, диггер перестал выходить на связь. Предварительно, коллекторы залило водой и люди не смогли выбраться на поверхность.