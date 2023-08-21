Самолеты, стройка и много пыли: смотрим первые фотографии станции метро «Аэропорт Внуково»

Телеграм-канал «Крылатское Live/Соседи» показал фотографии со станции метро «Аэропорт Внуково». По его данным, пассажиры смогут ее протестировать уже начиная с 30 августа.
Оформление станции соответствует тематике аэропорта. На стенах изображены самолеты, а также появился портрет авиаконструктора Андрея Туполева.
Судя по снимкам, основные работы на станции завершены. Осталось только убрать пленки, доложить плитку и немного прибраться. Вероятно, станцию действительно успеют открыть к концу лета.
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В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что строительство станции метро «Аэропорт Внуково» планируется завершить к этому сентябрю. В крайней случае, не позже 2023 года.