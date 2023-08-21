Реклама
Новости

Самолеты, стройка и много пыли: смотрим первые фотографии станции метро «Аэропорт Внуково»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:25

Телеграм-канал «Крылатское Live/Соседи» показал фотографии со станции метро «Аэропорт Внуково». По его данным, пассажиры смогут ее протестировать уже начиная с 30 августа.

Оформление станции соответствует тематике аэропорта. На стенах изображены самолеты, а также появился портрет авиаконструктора Андрея Туполева.

Судя по снимкам, основные работы на станции завершены. Осталось только убрать пленки, доложить плитку и немного прибраться. Вероятно, станцию действительно успеют открыть к концу лета.

1 из 5
2 из 5
3 из 5
4 из 5
5 из 5

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что строительство станции метро «Аэропорт Внуково» планируется завершить к этому сентябрю. В крайней случае, не позже 2023 года.

расскажите друзьям
теги
Международный аэропорт Внуково
люди
Сергей СобянинАндрей Туполев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»