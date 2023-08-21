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В США приговорили наркодилера, продавшего смертельную дозу героина Майклу Уильямсу

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Суд США приговорил к 10 годам тюрьмы бруклинского наркодилера Ирвина Картахену, продавшего смертельную дозу героина с фентанилом актеру Майклу Уильямсу. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры.

В документе говорится, что после освобождения Картахена в течение пяти лет будет находиться под надзором. «Несмотря на то что их товар уже унес одну жизнь, они продолжали продавать потенциально смертельный героин, содержащий фентанил», — сказал прокурор Дамиан Уильямс.

Перед вынесением приговора наркодилер заявил, что сожалеет о своем поступке. «Когда мы продавали наркотики, мы не думали, что кто‑то может лишиться жизни», — добавил он.

55-летний Уильямс, больше всего известный по сериалам «Прослушка» и «Подпольная империя», скончался 7 сентября 2021 года в своей квартире. Тело актера обнаружил его племянник.

Уильямс четыре раза за свою карьеру был номинирован на премию «Эмми». Он родился и жил в Нью-Йорке всю свою жизнь и сыграл в более чем 50 кино- и телепроектах, в том числе «Однажды ночью», «Бесси», «Сообщество», «12 лет рабства» и «Страна Лавкрафта».

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