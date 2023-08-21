В США приговорили наркодилера, продавшего смертельную дозу героина Майклу Уильямсу

Уильямс четыре раза за свою карьеру был номинирован на премию «Эмми». Он родился и жил в Нью-Йорке всю свою жизнь и сыграл в более чем 50 кино- и телепроектах, в том числе «Однажды ночью», «Бесси», «Сообщество», «12 лет рабства» и «Страна Лавкрафта».