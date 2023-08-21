Трансгендерную женщину Катерину Майерс, экс-капитана ФСБ, оштрафовали на 300 тыс. рублей

Сама Катерина заявила, что не ассоциирует себя с Александром Чумаковым, а выехать из страны решила, поскольку опасается за свою жизнь из‑за поступающих угроз, в том числе от бывших коллег. Ее показания не были приняты во внимание, когда заводилось уголовной дело, пишет Ксения Собчак.