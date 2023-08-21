Трансгендерную женщину Катерину Майерс, экс-капитана ФСБ, оштрафовали на 300 тыс. рублей

Трансгендерную женщину Катерину Майерс, в прошлом известную как капитан ФСБ Александр Чумаков, оштрафовали на 300 тыс. рублей по статье о гостайне. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на адвоката девушки Константина Ерохина.
Штраф девушке назначили по уголовному делу о нарушении требований защиты гостайны. По словам Ерохина, изначально прокуратура запрашивала штраф в размере 400 тыс. рублей.
Итоговый результат адвоката и его подзащитную устраивает, они не будут его обжаловать. «Девушке также вернули загранпаспорт», — уточняет Собчак.
Уголовное дело против Майерс возбудили в декабре 2022 года после ее попытки улететь из России на отдых в Мексику. В зоне пограничного контроля аэропорта Домодедово выяснилось, что ей, как носителю гостайны, нельзя выезжать из страны до 2026 года.
В феврале 2023-го Катерину Майерс задержали в Москве. После обыска в ее квартире девушку допрашивали в течение восьми часов. В результате всех следственных мероприятий с нее взяли подписку о неразглашении материалов дела, а также запретили выезд из страны.
Сама Катерина заявила, что не ассоциирует себя с Александром Чумаковым, а выехать из страны решила, поскольку опасается за свою жизнь из‑за поступающих угроз, в том числе от бывших коллег. Ее показания не были приняты во внимание, когда заводилось уголовной дело, пишет Ксения Собчак.
«В настоящий момент я полностью признала вину, чтобы мне дали спокойной жизни, подняться на ноги и продолжить трудиться над собой, чтобы доказать всем, что я достойный представитель общества», — сказала Катерина Майерс.