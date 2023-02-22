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В Москве задержали трансгендерную женщину Катерину Майерс. В прошлом она была капитаном ФСБ

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:55

В Москве задержали трансгендерную женщину Катерину Майерс, в прошлом известную как капитан ФСБ Александр Чумаков. Об этом сообщил телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на подругу Майерс.

К девушке рано утром пришла полиция с обыском, после чего Майерс отвезли в Следственное управление ФСБ. Там, по словам самой Майерс, ее продержали вплоть до 18:00 и отпустили под подпиской о невыезде.

Во время пребывания в Следственном управлении ФСБ Майерс не выходила на связь. Из ее квартиры, как рассказала подруга задержанной, изъяли дневник, протоколы судебных и служебных заседаний, ЛГБТ-литературу и флакон с гормонами.

В отношении Майерс возбудили уголовное дело из‑за попытки покинуть Россию в декабре 2022 года. Какие обвинения предъявили женщине, пока неизвестно.

В декабре Катерина Майерс не смогла улететь на отдых в Мексику. Ее около 10 часов продержали в зоне пограничного контроля аэропорта Домодедово. Оказалось, что экс-капитану ФСБ как носителю гостайны запретили выезжа ть из страны до 2026 года.

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Александр Чумаков
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