В Общественной палате обсудили, как прививать ученикам традиционные ценности на уроках семьеведения

Общественная палата (ОП) начала формировать рабочую группу и научно-методическое сообщество для создания единой программы «Семьеведения» для российских школ. Об этом сообщают «Ведомости».
В ОП прошел круглый стол, посвященный созданию программы. Его участники отметили, что новый предмет должен не только «внедрять традиционные ценности семьи, любви и нравственности в современную молодежь», но и «разобраться с политической проблемой демографии в стране».
Замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Оксана Шестакова представила на круглом столе исследование, согласно которому лишь 51% учащихся планируют вступить в брак и завести ребенка. При этом значимой семейной ценностью детей считают лишь 16% опрошенных.
Глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что христианство возникло именно в семье, когда князь Владимир женился на византийской принцессе Анне (то есть якобы в конце X века). На самом деле христианство возникло в I веке, а в 301 году впервые было принято в качестве государственной религии — в Великой Армении.
Рыбальченко предложил, чтобы семьеведение в учебных заведениях преподавали православные священники.
Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что основы семьеведения можно включить в любую дисциплину, даже в математику. Например, добавив в нее задачки про семейный бюджет. Она также раскритиковала нынешние проекты учебника по семьеведению, сказав, что ей «грустно на третьей странице уже». Депутат предложила придумать для программы сценки или игры, поскольку «дети должны унести жизненный опыт».
Председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Наталья Дмитриевская отметила, что в Самарской области семьеведение уже преподают. Она сослалась на некую статистику, согласно которой после курса число желающих создать семью увеличилось в два раза.
В заключительном монологе Рыбальченко рассказал о выпускницах какой‑то православной гимназии, не уточнив, какой именно. У них якобы не было и мысли делать аборт, поскольку «их воспитывали, что это смертный грех и за него придется отвечать». Рыбальченко считает, что в этом и заключается суть семьеведения.
В марте 2021 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в новых учебниках по обществознанию появится курс семьеведения. Позже в Госдуме и Минпросвещения начали думать о введении отдельного предмета по этой дисциплине. Программа воспитания для среднего профессионального образования, в которую войдет «Семьеведение», будет обязательной с нового учебного года, говорили в Институте изучения детства, семьи и воспитания.