В Общественной палате обсудили, как прививать ученикам традиционные ценности на уроках семьеведения

В заключительном монологе Рыбальченко рассказал о выпускницах какой‑то православной гимназии, не уточнив, какой именно. У них якобы не было и мысли делать аборт, поскольку «их воспитывали, что это смертный грех и за него придется отвечать». Рыбальченко считает, что в этом и заключается суть семьеведения.