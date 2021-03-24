Школьников обучат семейным ценностям: в учебниках по обществознанию появился курс семьеведения

В новых учебниках по обществознанию, которые будут изучать в российских школах, появился курс семьеведения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседении думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — передает слова чиновника РИА «Новости».

Обучение семейным ценностям необходимо для реализации поправок в Конституцию, поясняла уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, этот курс в ближайшем будущем войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций.

Кузнецова отметила, что формат модульных программ по семьеведению предполагается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте.

Институт семьи в России проходит тяжелые испытания, считают эксперты. За 2020 год было зарегистрировано 564 033 развода, а число официально зарегистрированных браков сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом — до 770 760.