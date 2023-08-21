Петр I, Екатерина II и Сталин стали самыми популярными правителями прошлого среди россиян

Лидеры антирейтинга — Борис Ельцин и Михаил Горбачев. У первого 63% отрицательных оценок и 17% положительных, у второго — 64 и 19% соответственно. Негативное отношение к ним свойственно преимущественно пожилым людям (до 80% в категории 60+), а положительно о них чаще высказывается молодежь (в возрастной группе до 30 лет — почти треть опрошенных).