Петр I, Екатерина II и Сталин стали самыми популярными правителями прошлого среди россиян

Петр I и Екатерина II возглавили рейтинг популярности политических лидеров прошлого среди россиян. О них положительно отозвались 82 и 71% респондентов соответственно, свидетельствует опрос Russian Field. Его результатами поделился «Коммерсант».
У Петра I и Екатерины II также самый низкий антирейтинг: об отрицательном отношении к этим правителям высказались 6 и 10% опрошенных.
На третьем месте по популярности Иосиф Сталин: положительно к нему относятся 65% респондентов, отрицательно — 20%. Одобрение советского диктатора более свойственно мужчинам старше 60 лет, без высшего образования, с доходом семьи менее 80 тыс. рублей в месяц.
По популярности Сталину почти не уступает Леонид Брежнев. У него 61% положительных оценок и 17% отрицательных. Чаще негативно о нем высказываются образованные люди с наиболее высокими доходами.
Лидеры антирейтинга — Борис Ельцин и Михаил Горбачев. У первого 63% отрицательных оценок и 17% положительных, у второго — 64 и 19% соответственно. Негативное отношение к ним свойственно преимущественно пожилым людям (до 80% в категории 60+), а положительно о них чаще высказывается молодежь (в возрастной группе до 30 лет — почти треть опрошенных).
Наименее известными для россиян персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II — от 38 до 53% респондентов просто не смогли дать оценку этим царям.
Опрос проводился с 8 по 14 августа. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов по репрезентативной выборке, погрешность результатов не превышает 2,45%.