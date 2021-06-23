перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссерка «Локи» подтвердила бисексуальность главного героя 18:18
«Яндекс.Музыка» собрала плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей» 18:07
Квентин Тарантино ходит на сеансы в свой кинотеатр New Beverly и обсуждает кино с простыми зрителями 17:20
Call of Duty ФСБ: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов, чтобы завербовать молодежь
ФСБ: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов, чтобы завербовать молодежь 16:59
Звери, автоботы и Бруклин 90-х: что известно о седьмой части «Трансформеров» 16:44
Okko проведет трансляцию отмененного концерта «Би-2» в «Лужниках» 16:35
Всероссийский выпускной для школьников перенесли в онлайн 16:05
Бурятия вводит локдаун с 27 июня по 11 июля 15:18
Bettmann/Getty Images Опрос: 56% россиян считают, что Сталин был «великим вождем»
Опрос: 56% россиян считают, что Сталин был «великим вождем» 15:09
Названы самые дорогие города для экспатов. Москва опустилась на 62-ю строчку, на первой — Ашхабад 15:03
Собянин: желающих привиться от коронавируса в Москве стало в 10 раз больше 15:02
Актер Егор Бероев сравнил дискриминацию непривитых с холокостом, нацепив желтую шестиконечную звезду 14:14
Коммунальщики Петербурга закрасили граффити «Женская власть» на Боровой улице 13:43
britneyspears/Instagram NYT: Бритни Спирс выступала против опеки отца с 2014 года
NYT: Бритни Спирс выступала против опеки отца с 2014 года 13:11
Биолог: индийский штамм коронавируса гораздо быстрее поражает легкие 12:43
Деймон Албарн затизерил новый сольный альбом медитативной композицией, вдохновленной Исландией 12:17
В России выявили 17 594 новых случая коронавируса 11:28
Власти планируют ввести акцизы на сладкие напитки. Минсельхоз и производители против 11:25
Mos.ru Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против
Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против 10:09
РКН потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования» 10:06
Отключить рекламу

Опрос: 56% россиян считают, что Сталин был «великим вождем»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:09

«Левада-центр»* провел социологический опрос, в ходе которого выяснил отношение россиян к фигуре Иосифа Сталина. 56% опрошенных сказали, что они «скорее согласны» и «полностью согласны» с тем, что «Сталин был великим вождем».

Среди респондентов 5% заявили, что относятся к Сталину с восхищением, 45% — с уважением, 10% — с симпатией. Только 11% ответили, что испытывают к нему отрицательные чувства. В частности, 5% — неприязнь, 4% — страх, 2% — отвращение. Еще 28% сказали, что Сталин им безразличен.

По данным исследователей, показатель одобрения в этом году оказался рекордным за все время опросов с 2001 года. Прежде наибольшее число тех, кто испытывает симпатию к Сталину, отмечалось в 2019 году — 51%. Наименьший же показатель одобрения был в 2012 году — 28%.

«Левада-центр» провел опрос 20–26 мая среди 1620 граждан России старше 18 лет в 50 регионах страны. Исследование проводили методом личных интервью на дому у респондентов.

* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Дима Билан
Первый российский певец с победой в «Евровидении»
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Левада-центр
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить