Опрос: 56% россиян считают, что Сталин был «великим вождем»

«Левада-центр»* провел социологический опрос, в ходе которого выяснил отношение россиян к фигуре Иосифа Сталина. 56% опрошенных сказали, что они «скорее согласны» и «полностью согласны» с тем, что «Сталин был великим вождем».

Среди респондентов 5% заявили, что относятся к Сталину с восхищением, 45% — с уважением, 10% — с симпатией. Только 11% ответили, что испытывают к нему отрицательные чувства. В частности, 5% — неприязнь, 4% — страх, 2% — отвращение. Еще 28% сказали, что Сталин им безразличен.

По данным исследователей, показатель одобрения в этом году оказался рекордным за все время опросов с 2001 года. Прежде наибольшее число тех, кто испытывает симпатию к Сталину, отмечалось в 2019 году — 51%. Наименьший же показатель одобрения был в 2012 году — 28%.

«Левада-центр» провел опрос 20–26 мая среди 1620 граждан России старше 18 лет в 50 регионах страны. Исследование проводили методом личных интервью на дому у респондентов.

* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.