«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», — написал гендиректор Adobe Шантану Нарайен в письме к сотрудникам компании.