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Умер Джон Уорнок — сооснователь Adobe и один из разработчиков Photoshop

Семён Гудошников
Сегодня в 09:59

В возрасте 82 лет скончался сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Об этом сообщается на сайте компании.

Там говорится, что Уорнок умер в субботу в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», — написал гендиректор Adobe Шантану Нарайен в письме к сотрудникам компании.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чальзом Гешке, с которым до этого он работал вместе в компании Xerox. Первым их совместным изобретением стал PostScript — язык программирования для издательского ПО.

Уорнок был генеральным директором компании до 2000 года, после чего еще 17 лет вместе с Гешке председательствовал в совете директоров. В 2017 году он покинул должность, оставшись членом совета.

В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил Уорнока и Гешке Национальной медалью в области технологий и инноваций. Гешке скончался в 2021 году в возрасте 81 года.

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