В возрасте 82 лет скончался сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Об этом сообщается на сайте компании.
Там говорится, что Уорнок умер в субботу в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.
«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», — написал гендиректор Adobe Шантану Нарайен в письме к сотрудникам компании.
Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чальзом Гешке, с которым до этого он работал вместе в компании Xerox. Первым их совместным изобретением стал PostScript — язык программирования для издательского ПО.
Уорнок был генеральным директором компании до 2000 года, после чего еще 17 лет вместе с Гешке председательствовал в совете директоров. В 2017 году он покинул должность, оставшись членом совета.
В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил Уорнока и Гешке Национальной медалью в области технологий и инноваций. Гешке скончался в 2021 году в возрасте 81 года.