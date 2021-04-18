Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке. Он был одним из разработчиков формата PDF

Умер американский бизнесмен, один из основателей Adobe Чарльз Гешке. Об этом сообщается на сайте компании.

Причина смерти не уточняется. Ему был 81 год.

«Это огромная потеря как для всего сообщества Adobe, так и для технологической индустрии, для которых он на протяжении десятилетий был ориентиром и героем», –

говорится в письме гендиректора компании Шантану Нарайена.

Чарльз Гешке начал свою карьеру в компании Xerox в 1972 году. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году основал Adobe. Бизнесмен был одним из разработчиков формата PDF. В 2009 году Барак Обама наградил Гешке и Уорнока национальной медалью США в области технологии и инноваций.