перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Blossoms проведут в Ливерпуле пробный концерт без режима социальной дистанции 12:08
В России за сутки выявили 8632 случая коронавируса 11:22
Anastasiia Chepinska/Unsplash Опрос: большинство россиян высказались против бессрочного масочного режима
Опрос: большинство россиян высказались против бессрочного масочного режима 10:51
Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке. Он был одним из разработчиков формата PDF 10:19
Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова 9:53
A$AP Rocky устроит распродажу NFT. В коллекции представлен отрывок песни «Sandman» 9:09
В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа Вчера в 21:01
Marco Verch/Flickr Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение
Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение Вчера в 19:53
Дело против Моргенштерна, утечка трейлера «Любовь, смерть и роботы» и другие новости дня Вчера в 18:13 Дайджест
Театр Fulcro представит в Петербурге спектакль «Наш класс» Вчера в 17:17
Британский бренд продал за 19 тыс. фунтов худи как NFT Вчера в 17:08
Библиотека им. Некрасова проведет фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист» Вчера в 16:42
Young Thug/YouTube Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski»
Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski» Вчера в 16:36
В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» Вчера в 15:04
MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo Вчера в 14:39
«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну Вчера в 14:34
Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. У других специалистов возникли этические вопросы Вчера в 13:56
morgen_shtern/Instagram На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков Вчера в 13:33
Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег Вчера в 12:33
В Хабаровске прошел первый за этот год митинг в поддержку Сергея Фургала Вчера в 11:56
Отключить рекламу

Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке. Он был одним из разработчиков формата PDF

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:19

Умер американский бизнесмен, один из основателей Adobe Чарльз Гешке. Об этом сообщается на сайте компании.

Причина смерти не уточняется. Ему был 81 год.

«Это огромная потеря как для всего сообщества Adobe, так и для технологической индустрии, для которых он на протяжении десятилетий был ориентиром и героем», –
говорится в письме гендиректора компании Шантану Нарайена.

Чарльз Гешке начал свою карьеру в компании Xerox в 1972 году. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году основал Adobe. Бизнесмен был одним из разработчиков формата PDF. В 2009 году Барак Обама наградил Гешке и Уорнока национальной медалью США в области технологии и инноваций.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Барак Обама
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить