Зрителям тестовых показов понравился мульт «Желание» от Disney

Зрители остались в восторге от нового мультфильма «Желание», которое создали к столетию студии Disney. Тестовые показы прошли еще в феврале, рассказал One Take News продюсер Питер Дель Вечо.
«Самое замечательное, что аудитория на тестах была в восторге от фильма. Замечания, которые мы получили, выглядели, как „мы хотим знать больше, мы хотим испытать больше“», — поделился он.
В сентябре 2022-го Disney показала первый кадр из «Желания», в котором совместятся 2D и 3D-графика. Релиз картины намечен на ноябрь 2023 года.
Главная героиня Аша, которую озвучит Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), живет в волшебном Королевстве Желаний. Она столкнется с одним из самых грозных злодеев вселенной и объединится с ожившей звездой, космической силой и безграничным шаром чистой энергии и хаоса. Алан Тудик озвучит козленка Валентино, у которого исполнится желание разговаривать.
Режиссерами выступили Крис Бак и Дженнифер Ли («Холодное сердце»), продюсерами — Питер Дель Вечо и Хуан Пабло Рейес. Создатели мультфильма используют акварель и современные технологии для создания оригинальной анимации.