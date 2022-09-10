Disney готовит к своему столетию мультфильм «Желание»

Студия Disney показала первый кадр из мультфильма «Желание», приуроченного к ее столетию. Релиз картины намечен на ноябрь 2023 года, сообщается в твиттере кинокомпании.

Главная героиня Аша, которую озвучит Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), живет в волшебном Королевстве Желаний. Она столкнется с одним из самых грозных злодеев вселенной и объединиться с ожившей звездой, космической силой и безграничным шаром чистой энергии и хаоса. Алан Тьюдик озвучит козленка Валентино, у которого исполнится желание разговаривать.

«Желание» свяжет воедино главную тему всех фильмов Disney — желания могут сбыться.

«Wish» («Желание») © DisneyAnimation/Twitter

Режиссерами выступиои Крис Бак и Дженнифер Ли («Холодное сердце»), продюсерами — Питер Дель Вечо и Хуан Пабло Рейес. Создатели мультфильма используют акварель и современные технологии для создании оригинальной анимации.