Суд возобновил иски против Майкла Джексона о сексуальном насилии

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвиняют Майкла Джексона в том, что певец принуждал их к сексу, когда им было 7 и 10 лет соответственно. В 2019 году вышел документальный мини-сериал «Покидая Неверленд» («Leaving Neverland»), в котором мужчины подробно рассказали, как подвергались надругательствам. После премьеры картины против ее создателей подала иск семья Джексона. Позже в суд обратились сообщества поклонников артиста MJ Street, Michael Jackson Community и On the Line. По их словам, заявления Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака оскорбляют память Джексона, а авторы проекта игнорируют принцип презумпции невиновности. Также они отметили, что в картине звучат безосновательные обвинения.