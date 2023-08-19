Суд возобновил иски против Майкла Джексона о сексуальном насилии

Апелляционный суд Калифорнии возобновил иски двух мужчин, которые утверждают, что Майкл Джексон многие годы подвергал их сексуальному насилию, когда они были несовершеннолетними. Об этом сообщает Independent.
Ответчиками по делу выступают корпорации MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc, владельцем и единственным акционером которых был Майкл Джексон. Истцы — хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак — считают, что эти компании обязаны были защитить их от сексуального насилия, когда они были детьми. Суд счел, что претензии мужчин обоснованы.
Изначально Робсон и Сейфчак подали иски в 2013 году, но их дважды отклоняли. В последний раз в 2021-м, тогда суд решил, что MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc. не обязаны работать как церковь или движение бойскаутов, где ребенок, находящийся на их попечении, может рассчитывать на защиту. В решени суда также говорилось, что ответчики не могли идти против артиста, поскольку компании полностью принадлежали музыканту.
Апелляционный суд не согласился с этим, заявив, что «корпорация, которая содействует сексуальному насилию над детьми со стороны одного из своих сотрудников, не освобождается от обязанности защищать этих детей только потому, что она принадлежит исключительно лицу, совершившему насилие».
Адвокат стороны Джексона Джонатан Стейнсапир сказал, что разочарован судебным решением. «За последнее десятилетие два выдающихся судьи неоднократно отклоняли эти дела, поскольку этого требовал закон», — заявил он.
По его словам, сторона защиты полностью уверена в невиновности Майкла, а обвинения Робсона и Сейфчака «противоречат всем заслуживающим доверия доказательствам» и были сделаны лишь спустя годы после смерти Джексона людьми, «мотивированными исключительно деньгами».
Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвиняют Майкла Джексона в том, что певец принуждал их к сексу, когда им было 7 и 10 лет соответственно. В 2019 году вышел документальный мини-сериал «Покидая Неверленд» («Leaving Neverland»), в котором мужчины подробно рассказали, как подвергались надругательствам. После премьеры картины против ее создателей подала иск семья Джексона. Позже в суд обратились сообщества поклонников артиста MJ Street, Michael Jackson Community и On the Line. По их словам, заявления Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака оскорбляют память Джексона, а авторы проекта игнорируют принцип презумпции невиновности. Также они отметили, что в картине звучат безосновательные обвинения.