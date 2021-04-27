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Суд отклонил иск Уэйда Робсона о содействии насилию против представителей Майкла Джексона

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:50

Суд в Лос-Анджелесе отклонил иск хореографа Уэйда Робсона, который обвинил представителей Майкла Джексона в содействии артисту, совершавшему сексуальные преступления по отношению к истцу. Об этом сообщает NME.

В 2013 году Росбон подал в суд против MJJ Productions и MJJ Ventures. По его мнению, компании помогали певцу, когда тот домогался хореографа, который на тот момент был несовершеннолетним.

Судья Марк А. Янг отклонил иск, отметив, что у предпринимателей не было юридических обязательств защищать Робсона от предполагаемых действий Джексона. В вынесенном решении говорится, что ответчики не могли идти против артиста, потому что обе компании полностью принадлежали музыканту.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвиняют Майкла Джексона в том, что певец принуждал их к сексу, когда им было 7 и 10 лет соответственно. В 2019 году вышел документальный мини-сериал «Покидая Неверленд» («Leaving Neverland»), в котором мужчины подробно рассказали, как подвергались надругательствам. После премьеры картины против ее создателей подала в иск семья Джексона. Позже в суд обратились сообщетсва поклонников артиста MJ Street, Michael Jackson Community и On The Line. По их словам, заявления Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака оскорбляют память Джексона, а авторы проекта игнорируют принцип презумпции невиновности. Также они отметили, что в картине звучат безосновательные обвинения.

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