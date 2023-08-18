Глава ЦИК Памфилова заявила, что России не нужна демократия в «западном понимании»

России не нужна демократия в «западном понимании»: демократия там — это «не власть большинства, а власть меньшинства», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Ее слова на форуме «Территория смыслов» передает «Коммерсант».
«Для меня что такое демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов», — поделилась мнением Памфилова. Она отвечала на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия» (сам он позже обвинил The New York Times в некорректном цитировании).
По мнению Памфиловой, западная демократия «серьезно деградировала», поэтому воспринимать ее как образец власти РФ не могут. А Центризбирком — «одно из самых эффективных ведомств» в стране, которое «с минимальными затратами» решает «новые задачи», считает она.
В начале августа газета The New York Times передавала слова Пескова: «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Пресс-секретарь позже пояснил, что имел в виду высокий «уровень консолидации общества вокруг президента», поэтому можно сделать вывод, что Владимир Путин «будет переизбран с огромным преимуществом».
Очередные президентские выборы в РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Путин официально пока еще не объявлял, примет ли он в них участие.