Глава ЦИК Памфилова заявила, что России не нужна демократия в «западном понимании»

«Для меня что такое демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов», — поделилась мнением Памфилова. Она отвечала на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия» (сам он позже обвинил The New York Times в некорректном цитировании).