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Глава ЦИК Памфилова заявила, что России не нужна демократия в «западном понимании»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:02

России не нужна демократия в «западном понимании»: демократия там — это «не власть большинства, а власть меньшинства», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Ее слова на форуме «Территория смыслов» передает «Коммерсант».

«Для меня что такое демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов», — поделилась мнением Памфилова. Она отвечала на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия» (сам он позже обвинил The New York Times в некорректном цитировании).

По мнению Памфиловой, западная демократия «серьезно деградировала», поэтому воспринимать ее как образец власти РФ не могут. А Центризбирком — «одно из самых эффективных ведомств» в стране, которое «с минимальными затратами» решает «новые задачи», считает она.

В начале августа газета The New York Times передавала слова Пескова: «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Пресс-секретарь позже пояснил, что имел в виду высокий «уровень консолидации общества вокруг президента», поэтому можно сделать вывод, что Владимир Путин «будет переизбран с огромным преимуществом».

Очередные президентские выборы в РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Путин официально пока еще не объявлял, примет ли он в них участие.

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ЦИК РоссииКоммерсант
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Элла ПамфиловаДмитрий ПесковВладимир Путин
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