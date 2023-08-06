Песков: Путин выиграет выборы в следующем году с более, чем 90% голосов

Журналист NYT также спросил у него, планирует ли Россия в ходе специальной военной операции присоединить больше территорий. «Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас вписали в нашу Конституцию как нашу», — ответил пресс-секретарь на вопрос издания.