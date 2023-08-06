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Песков: Путин выиграет выборы в следующем году с более, чем 90% голосов

Максим Саблин
Сегодня в 17:47

Дмитрий Песков неожиданно заявил, что Владимир Путин выиграет президентские выборы 2024 года. По словам пресс-секретаря президента, он получит больше 90% голосов. Его комментарий опубликовала The New York Times в материале под названием «Бесконечная война Путина».

«Наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более, чем 90% голосов», — приводит цитату Пескова газета.

Журналист NYT также спросил у него, планирует ли Россия в ходе специальной военной операции присоединить больше территорий. «Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас вписали в нашу Конституцию как нашу», — ответил пресс-секретарь на вопрос издания.

Он также сказал, что Россия «продолжит операцию в обозримом будущем» и «оснований для соглашения нет».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. В границы Херсонской области также включены Снигиревский и Александровский округи Николаевской области.

По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, по результатам референдума в состав России вошла вся область в ее административных границах.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов также говорил журналистам, что временно столицей его региона станет Мелитополь, но ее переместят в Запорожье после освобождения города.

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