Ангарскому маньяку предъявили обвинение еще в трех убийствах

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трех женщин в отношении Михаила Попкова, известного как Ангарский маньяк. Об этом говорится на сайте ведомства.
По версии следствия, Попков убил этих трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Маньяк встречал потерпевших на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами. В октябре 1997 года и в марте 1998-го он задушил двух женщин, в октябре 2003-го нанес жертве не менее 40 ударов ножом, считает следствие.
Попкова обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц). По этому обвинению ему дополнительно грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Задержать его удалось лишь в 2012-м. Свой первый пожизненный срок маньяк получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению — по делу о 56 убийствах.
Летом 2021 года Попкова признали виновным в двух других убийствах и приговорили за них к девяти годам и восьми месяцам колонии.
В январе 2023 года маньяк рассказал о еще двух женщинах, с которыми расправился в конце 90-х, и признался, что мечтает попасть в российскую армию. На данный момент доказано, что Попков убил минимум 83 человека — 82 женщины и одного полицейского.