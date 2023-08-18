Ангарскому маньяку предъявили обвинение еще в трех убийствах

По версии следствия, Попков убил этих трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Маньяк встречал потерпевших на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами. В октябре 1997 года и в марте 1998-го он задушил двух женщин, в октябре 2003-го нанес жертве не менее 40 ударов ножом, считает следствие.