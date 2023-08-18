МТС дарят скидку в 30% на смартфоны для подписчиков годового МТС Junior

Экосистема также включила в годовую подписку МТС Junior доступ к сервису Leoni, которого нет в ежемесячной подписке. С его помощью родители могут продиагностировать навыки и таланты ребенка, а затем узнать, в каких сферах он будет успешным и реализованным. Leoni разработана по стандартам научных центров МГУ и других мировых университетов.