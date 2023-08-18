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МТС дарят скидку в 30% на смартфоны для подписчиков годового МТС Junior

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

МТС запустили новое специальное предложение для подписчиков МТС Junior. Об этом «Афише Daily» рассказали представители оператора.

Теперь клиенты, оформившие подписку на один год, получат скидку до 30% на смартфоны как на сайте, так и в магазинах МТС. Акция действует во всех регионах России и распространяется на около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi.

Экосистема также включила в годовую подписку МТС Junior доступ к сервису Leoni, которого нет в ежемесячной подписке. С его помощью родители могут продиагностировать навыки и таланты ребенка, а затем узнать, в каких сферах он будет успешным и реализованным. Leoni разработана по стандартам научных центров МГУ и других мировых университетов.

«Наше новое предложение даст возможность покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учетом приближающегося учебного сезона», — сказал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Подписка МТС Junior была запущена в рамках развития экосистемы сотового оператора в феврале этого года. С ее помощью дети могут проходить развивающие курсы, смотреть популярные мультфильмы и фильмы без взрослого контента, слушать музыку и многое другое.

Родители, в свою очередь, могут видеть геопозицию ребенка в реальном времени, дозваниваться до него при нулевом балансе или беззвучном режиме, получать уведомления, когда ребенок выходит из дома, школы или со двора, и отслеживать заряд батареи детского смартфона.

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