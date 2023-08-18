МТС дарят скидку в 30% на смартфоны для подписчиков годового МТС Junior

МТС запустили новое специальное предложение для подписчиков МТС Junior. Об этом «Афише Daily» рассказали представители оператора.
Теперь клиенты, оформившие подписку на один год, получат скидку до 30% на смартфоны как на сайте, так и в магазинах МТС. Акция действует во всех регионах России и распространяется на около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi.
Экосистема также включила в годовую подписку МТС Junior доступ к сервису Leoni, которого нет в ежемесячной подписке. С его помощью родители могут продиагностировать навыки и таланты ребенка, а затем узнать, в каких сферах он будет успешным и реализованным. Leoni разработана по стандартам научных центров МГУ и других мировых университетов.
«Наше новое предложение даст возможность покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учетом приближающегося учебного сезона», — сказал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Подписка МТС Junior была запущена в рамках развития экосистемы сотового оператора в феврале этого года. С ее помощью дети могут проходить развивающие курсы, смотреть популярные мультфильмы и фильмы без взрослого контента, слушать музыку и многое другое.
Родители, в свою очередь, могут видеть геопозицию ребенка в реальном времени, дозваниваться до него при нулевом балансе или беззвучном режиме, получать уведомления, когда ребенок выходит из дома, школы или со двора, и отслеживать заряд батареи детского смартфона.