Реклама
Новости

МТС запустила подписку для детей и родителей

Виктория Шанина
Сегодня в 18:26

В рамках развития экосистемы МТС запустила подписку «МТС Junior». Она позволит детям безопасно проводить время в интернете, а родителям — быть уверенными в их безопасности, в том числе в офлайн-режиме, рассказали «Афише Daily» представители оператора.

Подписка позволит детям смотреть популярные мультфильмы, фильмы и аниме без взрослого контента в онлайн-кинотеатре Kion, слушать музыку и подкасты на сервисе МТС Music, проходить логические и интеллектуальные курсы LogicLike.

Родители, в свою очередь, смогут узнавать местоположение ребенка в реальном времени, дозваниваться до него при нулевом балансе или беззвучном режиме, получать уведомления, когда ребенок выходит из дома, школы или со двора и отслеживать заряд батареи детского смартфона.

Абонентам МТС с подпиской по умолчанию доступна опция защиты ребенка от спама, ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Также можно ограничить звонки и сообщения детей на платные короткие номера. Вместе с тем подписчикам доступно безлимитное общение в мессенджерах, включая WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat и Viber, соцсетях Likee, VK и «Одноклассники».

«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. <…> В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям — с пользой проводить время в интернете».
Ольга Зиборова
Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС

Первые 30 дней подпиской Junior можно пользоваться бесплатно. После завершения тестового периода стоимость составит 149 рублей в месяц.

расскажите друзьям
теги
МТС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»