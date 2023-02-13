МТС запустила подписку для детей и родителей

В рамках развития экосистемы МТС запустила подписку «МТС Junior». Она позволит детям безопасно проводить время в интернете, а родителям — быть уверенными в их безопасности, в том числе в офлайн-режиме, рассказали «Афише Daily» представители оператора.
Подписка позволит детям смотреть популярные мультфильмы, фильмы и аниме без взрослого контента в онлайн-кинотеатре Kion, слушать музыку и подкасты на сервисе МТС Music, проходить логические и интеллектуальные курсы LogicLike.
Родители, в свою очередь, смогут узнавать местоположение ребенка в реальном времени, дозваниваться до него при нулевом балансе или беззвучном режиме, получать уведомления, когда ребенок выходит из дома, школы или со двора и отслеживать заряд батареи детского смартфона.
Абонентам МТС с подпиской по умолчанию доступна опция защиты ребенка от спама, ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Также можно ограничить звонки и сообщения детей на платные короткие номера. Вместе с тем подписчикам доступно безлимитное общение в мессенджерах, включая WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat и Viber, соцсетях Likee, VK и «Одноклассники».
Первые 30 дней подпиской Junior можно пользоваться бесплатно. После завершения тестового периода стоимость составит 149 рублей в месяц.