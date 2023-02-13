МТС запустила подписку для детей и родителей

«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. <…> В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям — с пользой проводить время в интернете».

Ольга Зиборова Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС