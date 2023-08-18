Эштон Катчер и Мила Кунис выставили свой дом в Санта-Барбаре на Airbnb

Ранее в Малибу появился дом куклы Барби — копия кукольного дома в натуральную величину — в рамках промо фильма и Airbnb. Особняк расположен в Малибу на берегу океана, из его окон открывается панорамный вид на песчаный пляж. Гости смогут поплавать в бассейне инфинити или скатиться в него по горке, включить музыку на большой аудиосистеме, потанцевать на диско-танцполе или прокатиться по нему на роликовых коньках Кена.