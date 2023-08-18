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Эштон Катчер и Мила Кунис выставили свой дом в Санта-Барбаре на Airbnb

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

Эштон Катчер и Мила Кунис разместили свой дом на пляже в Санта-Барбаре на сайте Airbnb. Об этом они рассказали в соцсетях.

В опубликованном видео актеры говорят, что у них возникла «дурацкая идея». «Я думаю, что мы должны пригласить совершенно незнакомых людей пожить у нас на пляже. Здесь так хорошо», — продолжил Катчер.

Дом Катчера и Кунис представляет собой трехместное жилище с зоной барбекю, террасой и джакузи в нескольких шагах от пляжа с видом на горы Санта-Инес.

«Вы не найдете недостатка в достопримечательностях и множестве развлечений, которые сделают ваш летний отдых незабываемым», — говорится в объявлении.

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Бронирование гостевого дома открыто, однако свободных дат уже не осталось. Будут ли актеры присутствовать с гостями во время их пребывания, пока неясно.

Ранее в Малибу появился дом куклы Барби — копия кукольного дома в натуральную величину — в рамках промо фильма и Airbnb. Особняк расположен в Малибу на берегу океана, из его окон открывается панорамный вид на песчаный пляж. Гости смогут поплавать в бассейне инфинити или скатиться в него по горке, включить музыку на большой аудиосистеме, потанцевать на диско-танцполе или прокатиться по нему на роликовых коньках Кена.

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