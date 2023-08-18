Эштон Катчер и Мила Кунис выставили свой дом в Санта-Барбаре на Airbnb

Эштон Катчер и Мила Кунис разместили свой дом на пляже в Санта-Барбаре на сайте Airbnb. Об этом они рассказали в соцсетях.
В опубликованном видео актеры говорят, что у них возникла «дурацкая идея». «Я думаю, что мы должны пригласить совершенно незнакомых людей пожить у нас на пляже. Здесь так хорошо», — продолжил Катчер.
Дом Катчера и Кунис представляет собой трехместное жилище с зоной барбекю, террасой и джакузи в нескольких шагах от пляжа с видом на горы Санта-Инес.
«Вы не найдете недостатка в достопримечательностях и множестве развлечений, которые сделают ваш летний отдых незабываемым», — говорится в объявлении.
Бронирование гостевого дома открыто, однако свободных дат уже не осталось. Будут ли актеры присутствовать с гостями во время их пребывания, пока неясно.
Ранее в Малибу появился дом куклы Барби — копия кукольного дома в натуральную величину — в рамках промо фильма и Airbnb. Особняк расположен в Малибу на берегу океана, из его окон открывается панорамный вид на песчаный пляж. Гости смогут поплавать в бассейне инфинити или скатиться в него по горке, включить музыку на большой аудиосистеме, потанцевать на диско-танцполе или прокатиться по нему на роликовых коньках Кена.