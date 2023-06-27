В Малибу появился дом куклы Барби

Особняк расположен в Малибу на берегу океана, из его окон открывается панорамный вид на песчаный пляж. Гости смогут поплавать в бассейне инфинити или скатиться в него по горке, включить музыку на большой аудиосистеме, потанцевать на диско-танцполе или прокатиться по нему на роликовых коньках Кена, приготовить еду на гриле, оседлать океанскую волну на доске для серфинга, примерить одежду и шляпы из ковбойского гардероба хозяина, сыграть на его гитаре и понаблюдать за звездами в телескоп.