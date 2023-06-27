В Малибу появился дом куклы Барби

В Малибу заметили «дом мечты» Барби — копию кукольного дома в натуральную величину, ролик с ним опубликовал оператор телеканала KCAL Джон Шрайбер. Оказалось, это часть промо фильма и Airbnb.
В воскресенье сервис аренды жилья анонсировал розыгрыш: два победителя смогут бесплатно пожить 24 часа внутри глянцево-розового особняка. Каждому из них позволят взять с собой друга или подругу и провести выходной у бассейна в стиле фильма Греты Гервиг «Барби», который выходит 19 июля.
Airbnb уже пускал жильцов в аналогичный дом несколько лет назад. В этот раз сервис сменил концепцию: дом выполнен в стиле Кена, о чем говорят воздушные подушки в бассейне. По сюжету новой картины герой Райана Гослинга увлекается сдачей домов в аренду, поэтому интерьер дома познакомит жильцов с его увлечениями.
Особняк расположен в Малибу на берегу океана, из его окон открывается панорамный вид на песчаный пляж. Гости смогут поплавать в бассейне инфинити или скатиться в него по горке, включить музыку на большой аудиосистеме, потанцевать на диско-танцполе или прокатиться по нему на роликовых коньках Кена, приготовить еду на гриле, оседлать океанскую волну на доске для серфинга, примерить одежду и шляпы из ковбойского гардероба хозяина, сыграть на его гитаре и понаблюдать за звездами в телескоп.
В дополнение к акции Airbnb сделает единовременное пожертвование в фонд Save the Children. Он предоставляет учебные ресурсы и поддержку детям, семьям и сообществам в более чем 100 странах, чтобы укрепить уверенность девочек и помочь им добиться успехов в школе, обеспечивая всем равные возможности.