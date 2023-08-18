«Контролируй свою мать»: вышел трейлер финала «Разочарования»

Netflix опубликовал полноценный трейлер пятого (и финального) сезона сериала «Разочарование». Он выйдет на стриминге 1 сентября.
В ролике Бин попадает в плен к своей матери Дагмар и подвергается шоковой терапии для пробуждения ее дремлющей магической силы. Принцесса Страны грез должна расправиться со своей матерью, но это будет нелегко, ведь она воскресила плохую Бин, чтобы исполнить пророчество.
«Придет время, когда ты должна будешь выбрать, ради кого жить и ради кого умереть», — злобно произносит в видео экзорцист Биг Джо.
В пятом сезоне шоу будет десять эпизодов. В озвучке персонажей участвуют Нат Факсон, Джон ДиМаджо, Тресс МакНилл, Ричард Айоади, Мэтт Берри, Ноэл Филдинг, Мередит Хагнер, Дэвид Херман, Шэрон Хорган, Морис ЛаМарш, Люси Монтгомери и Билли Уэст.
Автором мультсериала выступает Мэтт Грейнинг, известный по работе над «Симпсонами». Он разрабатывает «Разочарование» с 2018 года — тогда мультсериал впервые появился на Netflix.
«Афиша Daily» рассказывала подробно о шоу сразу после его релиза, а также публиковала обзор третьего сезона. Кроме того, мы предлагали пройти тест и узнать, на кого из персонажей «Разочарования» вы похожи.