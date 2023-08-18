«Контролируй свою мать»: вышел трейлер финала «Разочарования»

В ролике Бин попадает в плен к своей матери Дагмар и подвергается шоковой терапии для пробуждения ее дремлющей магической силы. Принцесса Страны грез должна расправиться со своей матерью, но это будет нелегко, ведь она воскресила плохую Бин, чтобы исполнить пророчество.