Творческая команда Мэтта Грейнинга (создателя «Симпсонов» и «Футурамы») возвращается в ротацию стримингового гиганта с третьей частью дворцовых переворотов в волшебном королевстве Дримландия: она выглядит предпочтительнее предыдущих, но по-прежнему страдает от характерных черт шоу.

Текст содержит спойлеры. Если вы еще не в курсе, что происходило в предыдущих сериях «Разочарования», то пройдите наш тест по первому сезону.

В Дримландии снова неспокойно. В конце прошлого сезона бойкая принцесса Тиабини, ее персональный острый на язык дьяволенок Люцик, которого все принимают за придворного кота, и эмоционально нестабильный эльф Эльфо оказались на костре по приказу братца августейшей особы Дерека. Тот прилично возмужал, отрастил усы, почти сыграл свадьбу с феей по вызову и в итоге отправился с матерью бороздить просторы морей. Коварная королева Дагмар, заявленная в эффектном клиффхэнгере второго сезона, приоткрывает завесу над одной из тайн мультфильма, томящейся целый выпуск: на арене появляется подземный народ троггов — такие протоэльфы, устраивающие эксгибиционисткие ритуалы под луной и видящие в Дагмар (а впоследствии и в Бин с компанией) то ли спасительницу из пророчества, то ли способного диктатора.

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А вот король Зог совсем плох: его величество, пережив срыв после погребения заживо, теперь в основном нечленораздельно кряхтит и мычит, не в силах перенести внутреннее переживание, связанное с бесславной кончиной командира гвардии Пендергаста. В конце концов королевство примет Бин, а царь-батюшка с острой посттравматикой отправится за специальной терапией в лечебницу для душевнобольных.

Чуть больше станет известно о мотивации условного премьер-министра Дримландии Одвала и религиозной лидерки архидруидессы (примерные аналоги Вариса и Мизинца из «Игры престолов»): если одного клонит в многоходовочки масонского толка, то другая верой и правдой служит теневому правителю города на пару Стимлэнда — безусловно, главной достопримечательности третьего выпуска. У того явные симпатии к Бин, точнее, к ее магическим способностям, о которых, как и о многом в этой анимации, обмолвятся словом и забудут до удобного случая.

Из хороших новостей — новый сегмент «Разочарования» кажется действительно самым удачным. Он все меньше следует принципу сериального программирования, более-менее закругляя кучу откровенно филлерных арок первого и второго сезона. Характерно, что абсолютно слабый фрагмент приходится как раз на серию в Бентвуде, вотчине принца Меркимера (жених-поросенок Бин). Персонажа зачем‑то реанимировали, дали ощутимой глубины, а потом снова бросили ради очередного сюжетного мостика, как в старые добрые. Но значительная часть шоу — залихватское приключение то тут, то там: небоскребы Стимлэнда, логово русалок, подземный мир Дримландии, опять же Бентвуд. Бин и Эльфо обретут любовь, потеряют ее, но попутно узнают что‑то новое про себя: наконец-то эльф и человек выглядят лучшими друзьями, больше непутевым братом с дерзкой сестрой, чем вероятными романтическими партнерами. У героев, очевидно, назрела дилемма самоидентификации и принятия: Бин потихоньку раскрывается как бисексуальная персона, а к портрету эмансипированной девушки добавляется осознанность правителя. Эльфо познает давно напрашивающуюся внегендерную близость (например со штурвалом) и оказывается ближе остальных к экзистенциальной пропасти. Постепенно проясняется и смысл названия: оно все меньше кажется безопасным закидоном или фигой в кармане, а все больше отражает текущее положение героев: всем явно очень непросто. «Разочарование» пока на пути к грандиозной трагикомедии «Коня БоДжека», но курс взят, похоже, верный.

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Из плохих — известные претензии первых частей актуальны и здесь. Мэтт Грейнинг в принципе привык долго запрягать, но в этот раз процесс занимает времени явно больше обычного: третий сезон, есть ощущение, стал длиннее, серии часто выходят за получас и не опускаются ниже отметки двадцати минут. Сложно сказать, дело ли в привычном тайминге предыдущих проектов автора или обязательном требовании Netflix, но и спустя тридцать серий к плотности событий все еще трудно приноровиться. Изящество топтания на месте Грейнинга со временем, конечно, потускнело: в «Разочаровании», как и всегда, полно тонкой комедии, гэгов за гранью, но эти моменты приходится тщательно собирать и вспоминать — пьянящей легкости лучших работ мультипликатора тут очень не достает. Сериал напоминает прогон материала комика перед гастролями: придирчивый отбор лучших острот, сатирических замечаний и парадоксов повседневности. Например, неожиданно актуализировались шутки про наркотики — их стало неприлично много. Через серию ударные панчи о психотропных веществах вполне уместно чередуются с очередной каверзой. Выражает ли это текущую форму команды сценаристов — вопрос, конечно, интересный, учитывая, что до этого галлюциногены заменяла исключительно выпивка. Заметную роль в экспериментах Бин внезапно сыграла мачеха Уна, с которой у принцессы сложились по-настоящему доверительные отношения, основанные на взаимопомощи и выручке.

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Необоснованно много внимания уделено массовке: второплановые персонажи часто выходят с фирменными номерами, сыгранными по третьему кругу. Это и старик Щуп, и Злобнус с хохочущей лошадью, и феечки фривольных взглядов, и экзорцист Большой Джо, и человек в окне, обязательно получающий стрелу; внутренним терзаниям классического гиммика Меркимера зачем‑то выделили даже целую серию. Вместе с тем Дагмар, с помпой выступившая в начале сезона с неясными намерениями, пропадает до самого конца. В несколько раз сократилось экранное время зрительского фаворита — подстрекателя и нигилиста Люцика. В какой‑то момент его вообще разменяют на невыразительного говорящего кота, но дьяволенок, справедливости ради, оживает ради яркого финала. Стороннего наблюдателя все эти технические и творческие издержки если и не собьют с панталыку, то определенно насторожат: в попытке сыграть в грейнинговскую «Игру престолов», попутно обстебав клише средневекового фэнтези, «Разочарование» быстро напарывается на синдромы последних сезонов детища Бениоффа и Уайсса. Интрига ради интриги, заговор вместо заговора, очевидные слоны в комнате — и практически никакого развития основных действующих лиц. Что там с мамой Эльфо, что за трон эльфов, когда внятно обрисуют пророчество и в каком эпизоде Бин полноценно откроет в себе магические способности? Границы сериала, конечно, еще строятся, Грейнинг до сих пор многое пробует на ощупь, но «Разочарованию» недостает очерченного обращения вместо вялых пунктирных набросков: банальной смелости, твердого и звучного заявления. Та же Бин, несмотря на статус королевы, все еще та самая сомневающаяся девчонка, при любом удобном случае хватающаяся за бутылку (поправка — за веществами), а Эльфо тот же уязвимый кидалт (правда, с членским билетом «Лиги праздношатающихся созерцателей»). Как‑то существенно встряхнуть будни монаршей семьи может разве что давно ожидаемый кроссовер с «Футурамой». Индустриальное стимпанк-государство уже появилось, а там и до космоса рукой подать.

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