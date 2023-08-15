Создатели продолжения «Мамы для мамонтенка» попросят у властей 385 млн рублей

Студия Bazelevs попросит у Фонда кино 385 млн рублей на проект «Возвращение мамонтенка» — сиквел советского мультфильма 1981 года «Мама для мамонтенка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта и представителя компании.
Питчинг в Фонде кино запланирован на 15 августа. «Возвращение мамонтенка» задумывается как полнометражный 3D-мультфильм в жанре семейной приключенческой комедии. В презентации говорится, что проект будет полностью создан на игровом движке Unreal Engine 5.2, который использовался в последних частях «Звездных войн», сериале «Мандалорец», фильмах Marvel и «Девятаеве» от Bazelevs, и станет первой анимацией на этом движке.
Антон Верещагин («Джинглики») объяснил, что 3D-формат «визуально подчеркнет дистанцию времени» и разные сюжеты между оригиналом и продолжением. Бюджет проекта, как указано в презентации, составит 550 млн рублей, из них Bazelevs планирует запросить у Фонда кино 385 млн.
Главным героем «Возвращения мамонтенка» по сюжету станет сын персонажа из «Мамы для мамонтенка», который отправится из Африки на Север, чтобы найти своему отцу «настоящую» маму. Хронометраж картины составит приблизительно 90 минут. Главные роли могут исполнить Евгений Кулик и Регина Тодоренко.
Производство проекта стартует 1 сентября 2023 года и продлится три года. Релиз запланирован на 1 октября 2026 года.
Бекмамбетов продал российское подразделение Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову в прошлом году. Сам он уехал из РФ.