Создатели продолжения «Мамы для мамонтенка» попросят у властей 385 млн рублей

Питчинг в Фонде кино запланирован на 15 августа. «Возвращение мамонтенка» задумывается как полнометражный 3D-мультфильм в жанре семейной приключенческой комедии. В презентации говорится, что проект будет полностью создан на игровом движке Unreal Engine 5.2, который использовался в последних частях «Звездных войн», сериале «Мандалорец», фильмах Marvel и «Девятаеве» от Bazelevs, и станет первой анимацией на этом движке.