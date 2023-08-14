ВЦИОМ: с 2006 года больше россиян стали положительно относится к трудовой миграции

40% отрицательно относятся к трудовой миграции, это тоже почти в два раза меньше, чем десять лет назад, в 2013 году (73%).
61% респондентов в возрасте 18–24 лет и 61% граждан с хорошими доходами видят больше плюсов в трудовой миграции. Минусы видят 51% респондентов в возрасте 45–59 лет и 56% с плохим материальным положением.
39% участников опроса считают, что межнациональные отношения в РФ «стали более напряженными». Примерно столько же (38%) считают, что эти отношения «какими были, такими и остались», а 15% — что они «стали менее напряженными».
В апреле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил установить налог на использование иностранной рабочей силы. Налог позволит мотивировать работодателей чаще нанимать россиян, считает он.