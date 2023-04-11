Глава СК предложил установить «весомый» налог на использование трудовых мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить налог на использование иностранной рабочей силы. Про свою инициативу он рассказал в интервью «Интерфаксу».
По его словам, мигранты стали «одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве», поскольку они не адаптированы к российскому менталитету. Налог позволит мотивировать работодателей чаще нанимать россиян.
«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — заявил глава СК.
Кроме того, в целях снижения социальной напряженности Бастрыкин предлагает «сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России». Это должно обеспечить россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.
«Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации», — заключил Бастрыкин.