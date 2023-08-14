В телеграм-каналах сообщили о похожем на мину предмете возле «Аэрофлота». Оказалось, это не мина

14 августа Baza сообщила о похожем на мину «лепесток» предмете возле офиса «Аэрофлота» в Москве. На место прибыли оперативные службы.
Позже телеграм-канал опубликовал фотографию найденного предмета. Канал отметил, что на нем есть надпись «USA».
© Фото: Baza/Telegram
1 августа москвичка заявила о взрыве дрона в ее квартире. На самом деле она перепутала его с духовкой. На мысль о БПЛА ее натолкнул очень громкий звук хлопка в семь утра, который оказался лопнувшим стеклом.
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