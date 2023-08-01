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Москвичка решила, что в ее квартире взорвался дрон. Она перепутала его с духовкой

Максим Саблин
Сегодня в 15:25

Москвичка заявила о взрыве дрона в ее квартире. Оказалось, что она перепутала его с духовкой, пишет РИА «Новости».

О беспилотнике в своей квартире жительница района Строгино сообщила телеканалу «360». Инцидент произошел в доме по улице Твардовского.

«Эмчеэсовцы сказали, что у вас взорвался духовой шкаф. Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф», — рассказывает Татьяна в видео агентства.

На мысль о БПЛА ее натолкнул очень громкий звук хлопка. Он случился в 7 утра и напугал одинокую женщину. На самом деле у ее духовки лопнуло стекло, и это оставило большую дыру в сетке, добавила она.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире на 16-м этаже 16-этажного жилого дома произошло нарушение целостности духового шкафа. Признаков возгорания/задымления нет. Причиной звука хлопка в квартире стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа)», — сказало РИА в главке МЧС. Спасатели отметили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Утром 1 августа Москву действительно атаковали беспилотники. Минобороны сообщило о трех летательных аппаратах, два из которых были сбиты в Кубинке и Одинцово. Третий врезался в башню Сити, где расположены офисы правительственных ведомств.

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