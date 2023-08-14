СМИ: блогершу Милану Петрову оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Трансгендерную бьюти-блогершу Милану Петрову оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ и смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП) на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».
Также Петрова получила штраф на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России (20.3.3 КоАП). Решение вынес Тверской районный суд Москвы.
Претензии возникли из‑за постов в телеграм-канале блогерши. Внимание на них обратили сотрудники Центра «Э» после обращения Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру.
Накануне в телеграм-канале Миланы Петровой появились сообщения от лица ее редактора Марии, в которых говорилось, что блогерша не выходит на связь. Мария цитировала сообщения СМИ о задержании Петровой в аэропорту Домодедово, но сама ничего не подтверждала и не опровергла.
По данным «Осторожно, новости», официальных подтверждений информации о задержании нет. Подобные сообщения могут быть рекламой телеграм-канала Петровой. Сама блогерша пока никаких публичных заявлений не делала.
Милана Петрова покинула Россию в конце 2021 года. Ее каналы в телеграме и ютубе внесены Роскомнадзором в список запрещенных сайтов.