СМИ: блогершу Милану Петрову оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Накануне в телеграм-канале Миланы Петровой появились сообщения от лица ее редактора Марии, в которых говорилось, что блогерша не выходит на связь. Мария цитировала сообщения СМИ о задержании Петровой в аэропорту Домодедово, но сама ничего не подтверждала и не опровергла.