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Блогер Милана Петрова не выходит на связь после прилета в Москву. Вероятно, ее задержали

Максим Саблин
Сегодня в 10:04

Трансгендерная бьюти-блогерша Милана Петрова (также известна как Андрей Петров) перестала выходить на связь после прилета в Москву. Об этом написала редактор ее телеграм-канала Мария.

Блогерша должна была прибыть в аэропорт Домодедово из Дубая. Телеграм-канал «Москва Молния», на который ссылается Мария, опубликовал фото Петровой из зала аэропорта.

По информации телеграм-канала, Петрову задержали пограничники Домодедово. «Москва Молния» также запостила несколько фото полицейских со собакой и видео, на котором предположительно блогера выводят на улицу.

Тот же канал ссылается на пресс-службу Домодедово, которая отрицает задержание Петровой.

В своем последнем на данный момент сообщении Петрова говорила: «Такого стресса я не испытывала еще в своей жизни. Не думала, что придется это сделать, впереди еще последний перелет, часа 4 буду не на связи. Пожелайте мне просто удачи сегодня».

В России на блогершу заведены административные дела об ЛГБТ-пропаганде в интернете и дискредитации российской армии, они были зарегистрированы в июле этого года. В то же время Роскомнадзор внес ее каналы в телеграме и YouTube в список запрещенных сайтов. Сама Петрова покинула Россию в конце 2021 года.

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Аэропорт ДомодедовоРоскомнадзор
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Андрей Петров
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