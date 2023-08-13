Блогер Милана Петрова не выходит на связь после прилета в Москву. Вероятно, ее задержали

В России на блогершу заведены административные дела об ЛГБТ-пропаганде в интернете и дискредитации российской армии, они были зарегистрированы в июле этого года. В то же время Роскомнадзор внес ее каналы в телеграме и YouTube в список запрещенных сайтов. Сама Петрова покинула Россию в конце 2021 года.