The Weeknd назвал трек «Another One Of Me» последним фитом в своей карьере

Певец The Weeknd (он же — Абель Тесфайе) анонсировал на концерте в Варшаве новый трек «Another One Of Me» и заявил, что это будет последний фит в его карьере.
С кем будет трек точно неизвестно. Поклонники предполагают, что на фите появится French Montana, так как несколько лет назад он опубликовал сниппет в своих соцсетях.
«Это будет последний фит в моей карьере», — написал Тесфайе в X (Twitter) и добавил: «Если только Daft Punk не воссоединятся».
The Weeknd работал с Daft Punk над треками «Starboy» и «I Feel It Coming» с его третьего студийного альбома «Starboy» 2016 года. Через год он выступил с французским дуэтом на церемонии вручения Грэмми.
Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо создали группу в 1993 году в Париже. В феврале 2021 года Daft Punk распались после 28 лет существования. Новость оказалась шоком для фанатов.