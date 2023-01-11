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Умерла супермодель Татьяна Патитц. Она была одной из самых успешных манекенщиц 90-х

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:47

Немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщил журнал Vogue.

Издание не сообщило причину кончины манекенщицы, которая входила в пятерку самых успешных и культовых моделей 1990-х годов наряду с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон.

Vogue назвал Патитц «самой тихой и, вероятно, самой мощной» из супермоделей., чья карьера стартовала в 1983 году в Швеции, но, как отмечает издание, не с мгновенного успеха. В первый год работы моделью Патитц не получила ни одного предложения.

Тем не менее, позднее она стала любимицей знаменитого фотографа Питера Линдберга. Именно он снял серию «Белые рубашки: шесть супермоделей» в Малибу, а затем обложку британского Vogue c названной выше пятеркой супермоделей.

После этой съемки музыкант Джордж Майл пригласил Патитц, Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелисту и Тарлингтон сняться в клипе на его песню «Freedom '90». Патитц продолжала работать моделью вплоть до 2019 года: тогда она выступила на показе Etro на Миланской неделе моды и снялась для Vogue вместе с сыном Джоной.

«Татьяна всегда была европейским символом шика, одновременно Роми Шнайдер и Моникой Витти. Она была гораздо менее видимой, чем другие модели из пятерки, более загадочной, более взрослой, более недостижимой — и в этом была особая привлекательность», — вспомнила Патитц главред Vogue Анна Винтур.

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Наоми КэмпбеллСинди КроуфордПитер ЛиндбергРоми ШнайдерМоника ВиттиАнна Винтур
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