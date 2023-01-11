Умерла супермодель Татьяна Патитц. Она была одной из самых успешных манекенщиц 90-х

Vogue назвал Патитц «самой тихой и, вероятно, самой мощной» из супермоделей., чья карьера стартовала в 1983 году в Швеции, но, как отмечает издание, не с мгновенного успеха. В первый год работы моделью Патитц не получила ни одного предложения.