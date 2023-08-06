Несмотря на слабеющий рубль, отдых в России подорожал сильнее, чем в Турции или Египте, подсчитали аналитики Travelata.ru для «Коммерсанта». В среднем, цена поездки на Черное море выросла на треть.
Средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе стал выше на 15–33% год к году, говорят исследователи, но сильнее других выросли курортные направления.
Поездка в Абхазию может обойтись в 114,5 тыс. рублей (на 33% дороже, чем в 2022-м), в Краснодарский край — 98 тыс. рублей (больше на 29,6%, чем год назад). По данным Travelata, 23% отдыхающих выбирают путевки в эти регионы, эта доля осталась на уровне прошлого года.
«Слетать.ру» оценивает рост несколько иначе. По их информации, средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, до 97,5 тыс. руб., в Абхазию — на 20%, до 118,9 тыс. руб. На направления в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно.
При этом цены бронирования гостиниц выросли на 12% и в среднем составляют около 4,8 тыс. рублей, заметили в Ostrovok.ru. Их оценку подтверждает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, который видит рост цен в районе 10-15%.
По мнению Ромашкина, на популярность отдыха на Черном море негативно влияет высокая стоимость перелетов. Росстат в июне отметил годовой рост цен на внутренние рейсы на 29%.
Travelata также подсчитала рост цен на зарубежный отдых. По ее данным, путевка в Египет на 15,3%, до 186,7 тыс. рублей, в Турцию — на 16,6%, до 216,7 тыс. рублей, а в ОАЭ — на 27,5%, до 186,2 тыс. рублей. В эти страны летают 10%, 52% и 9% туристов соответственно. В Fun & Sun говорят, что средняя стоимость тура в Турцию в валюте осталась на прошлогоднем уровне — около 2 тыс. долларов на двоих
В «Слетать.ру» зафиксировали рост среднего чека в ОАЭ на 21%, до 201 тыс. рублей., а в Египет — на 8%, до 186,6 тыс. рублей.
Согласно подсчетам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, хотя рубль ослаб на на 60–70% за год, средний чек на зарубежных направлениях вырос на 20–40%. По его словам, туристы могли сами выбирать менее продолжительные туры, менять отели или локации, сказывается и снижение стоимости перевозки за рубеж за счет роста предложения. Год назад при курсе около 60 руб. за доллар средний чек при покупке билетов в Турцию был 50–60 тыс. руб., теперь при курсе около 100 руб.— 30 тыс. руб., говорит Горин. По его словам, это отчасти сказывается и на внутренних курортах, не допуская перегрева цен.