Согласно подсчетам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, хотя рубль ослаб на на 60–70% за год, средний чек на зарубежных направлениях вырос на 20–40%. По его словам, туристы могли сами выбирать менее продолжительные туры, менять отели или локации, сказывается и снижение стоимости перевозки за рубеж за счет роста предложения. Год назад при курсе около 60 руб. за доллар средний чек при покупке билетов в Турцию был 50–60 тыс. руб., теперь при курсе около 100 руб.— 30 тыс. руб., говорит Горин. По его словам, это отчасти сказывается и на внутренних курортах, не допуская перегрева цен.