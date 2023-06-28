«Самая расслабленная смена в карьере этого экипажа»: тиктокер стал единственным пассажиром самолета

Тиктокер Фил Стрингер, проживающий в Северной Каролине, на прошлой неделе пытался вернуться домой из Оклахома-Сити, но его рейс постоянно переносился из‑за проблем с техническим обслуживанием. В итоге блогер провел в аэропорту почти 18 часов: вместо 6.20 он подошел к выходу на посадку только к полуночи и, к своему удивлению, никого там не увидел. Он поинтересовался у стюардессы, успели ли все остальные пассажиры сесть в салон, и в этот момент узнал, что полетит один.