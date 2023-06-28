«Самая расслабленная смена в карьере этого экипажа»: тиктокер стал единственным пассажиром самолета

Тиктокер Фил Стрингер, проживающий в Северной Каролине, на прошлой неделе пытался вернуться домой из Оклахома-Сити, но его рейс постоянно переносился из‑за проблем с техническим обслуживанием. В итоге блогер провел в аэропорту почти 18 часов: вместо 6.20 он подошел к выходу на посадку только к полуночи и, к своему удивлению, никого там не увидел. Он поинтересовался у стюардессы, успели ли все остальные пассажиры сесть в салон, и в этот момент узнал, что полетит один.
По словам Стрингера, ему было неловко, что вся команда будет работать ради него одного, и он извинился «примерно 400 раз», но ему нужно было срочно попасть домой, и более поздние рейсы не подходили. «Они вроде как дразнили меня: „Серьезно, братан, ты не мог улететь несколькими часами позже?“» — добавляет он.
Все свои приключения тиктокер описал в ролике, который проиллюстрировал видеозаписями, сделанными в аэропорту и самолете. Его персонально по громкой связи попросили пройти на посадку — хотя зал был абсолютно пустым, разрешили выбрать любое место в салоне и любую еду. Одна из стюардесс провела индивидуальный инструктаж по технике безопасности, пока остальные сидели за спиной Стрингера и поддерживали коллегу аплодисментами. Блогер утверждает, что они все время шутили и смеялись, а в конце полета обменялись контактами.
Комментаторы иронизируют, что было бы смешно, если багаж блогера потеряли бы, даже с учетом того что это единственный чемодан на борту. Пользователи замечают, с каким удовольствием бортпроводники выполняют свою работу: вероятно, «это была их самая расслабленная смена».