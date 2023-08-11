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Грузовик с мороженым и аквариумная рыбка: на что знаменитости потратили свой первый крупный гонорар

Виктория Шанина
Сегодня в 14:47

Издание Insider изучило интервью знаменитостей и выяснило, как они потратили свои первые большие гонорары. Рассказываем, на что ушли деньги Киллиана Мерфи, Брэда Питта, Николь Кидман, Джорджа Клуни и других селебрити.

Мэтт Деймон

Машина и докторская программа

Первую крупную сумму Мэтт Деймон получил за роль в фильме «Сын — восходящая звезда» 1990 года. Ему тогда заплатили 25 тыс. долларов.

«Я купил брату машину и заплатил за докторскую программу моей мамы. И это было действительно крутое чувство», — сказал актер в интервью The Hollywood Reporter в июле этого года.

По данным Celebrity Net Worth, состояние Мэтта Деймона в 2023 году оценивается примерно в 170 млн долларов. А за роль Лесли Гровса в «Оппенгеймере», который вышел 21 июля, он получил 4 млн долларов.

Киллиан Мерфи

Музыкальный проигрыватель

Коллега Деймона по «Оппенгеймеру» Киллиан Мерфи в том же интервью THR заявил, что потратил первый крупный гонорар на музыкальный проигрыватель. Он отметил, что на тот момент они не были еще такими крутыми и популярными.

Согласно Celebrity Net Worth, чистый капитал Мерфи составляет 20 млн долларов.

© Giphy

Брэд Питт

Стул и лампа

Брэд Питт в 2012 году рассказал AD, что купил на свою первую зарплату стул бренда Craftsman и лампу, разработанную американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. А второй его гонорар пошел на стереосистему.

Сегодня цены на лампы Ллойда Райта достигают 2750 долларов (270 тыс. рублей по текущему курсу). А стулья Craftsman можно купить за 1450–1695 долларов (142–166 тыс. рублей).

Состояние Брэда Питта, по оценкам Celebrity Net Worth, составляет 400 млн долларов.

Lil Nas X

Вечер в боулинге

Рэпер Lil Nas X на первую зарплату сводил всю семью в боулинг — и не только ближайших родственников, а действительно большую компанию. Этим он в 2020 году поделился с Insider.

Частный капитал Lil Nas X Celebrity Net Worth оценивает в 9 млн долларов. Его хит «Old Town Road» на пике популярности в 2020-м принес ему около 14 млн долларов до уплаты налогов.

© Giphy

Николь Кидман

Стиральная машина

Николь Кидман подарила своим маме и папе стиральную машину. А следующий гонорар потратила на сапоги — самые крутые из тех, что она когда‑либо видела.

В 2020 году Forbes назвал Кидман одной из самых высокооплачиваемых актрис. Только за тот год она заработала 22 млн долларов.

Руперт Гринт

Грузовик с мороженым

«Моя первая амбиция заключалась в том, чтобы стать мороженщиком, так что я купил фургон Bedford», — рассказал звезда «Гарри Поттера» в интервью Daily Mail в 2014-м.

Как‑то Гринт решил проехаться на фургоне и встретил восьмерых детей, но мороженого у него не оказалось. Зато позже он привез лакомство в фургоне на съемочную площадку «Гарри Поттера».

Состояние актера оценивается в 50 млн долларов.

© Giphy

Оливия Холт

Рыбка

Первый гонорар Оливия Холт получила в 8 или 9 лет, когда снялась в рекламе. Родители выделили ей 200 долларов, она пошла в зоомагазин и купила аквариумную рыбку — сиамского петушка.

Celebrity Net Worth оценивает нынешнее состояние Оливии Холт в 2 млн долларов.

Тиффани Хэддиш

Большая коробка конфет

«Я купила большую коробку Snickers и леденцов Jolly Rancher и Blow Pops. Я говорила Snickers? О, и еще жареные кукурузные зерна», — поделилась Хэддиш с Time в 2018 году.

Актриса и комедиантка добавила, что обожает Snickers и удивлена, что у нее нет диабета. Когда‑то она хотела устроиться на фабрику по производству этих батончиков, чтобы узнать рецепт и готовить их дома для себя.

На данный момент состояние Тиффани Хэддиш оценивается в 6 млн долларов.

© Giphy

Дженнифер Лопес

Машина

До 1991 года Дженнифер Лопес ездила на хетчбэке «хонда», а после первого крупного контракта пересела на «мерседес». «Когда мы были в дилерском центре, я расплакалась», — сказала актриса Hollywood Reporter в 2016 году.

Чистый капитал Дженнифер Лопес составляет примерно 400 млн долларов, подсчитал Celebrity Net Worth.

Джордж Клуни

Телевизор

Когда актерская карьера Джорджа Клуни только начиналась, он жил в квартире своего друга и его бабушки. Получив свой первый крупный чек, он решил порадовать ее новым телевизором.

«Я купил ей телевизор с пультом дистанционного управления, потому что ей всегда приходилось вставать и переключать канал», — рассказывал Клуни изданию PopSugar.

По данным Celebrity Net Worth, сейчас состояние Джорджа Клуни составляет 500 млн долларов.

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