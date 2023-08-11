Грузовик с мороженым и аквариумная рыбка: на что знаменитости потратили свой первый крупный гонорар

Издание Insider изучило интервью знаменитостей и выяснило, как они потратили свои первые большие гонорары. Рассказываем, на что ушли деньги Киллиана Мерфи, Брэда Питта, Николь Кидман, Джорджа Клуни и других селебрити.
Первую крупную сумму Мэтт Деймон получил за роль в фильме «Сын — восходящая звезда» 1990 года. Ему тогда заплатили 25 тыс. долларов.
«Я купил брату машину и заплатил за докторскую программу моей мамы. И это было действительно крутое чувство», — сказал актер в интервью The Hollywood Reporter в июле этого года.
Киллиан Мерфи
Музыкальный проигрыватель
Коллега Деймона по «Оппенгеймеру» Киллиан Мерфи в том же интервью THR заявил, что потратил первый крупный гонорар на музыкальный проигрыватель. Он отметил, что на тот момент они не были еще такими крутыми и популярными.
Брэд Питт
Стул и лампа
Брэд Питт в 2012 году рассказал AD, что купил на свою первую зарплату стул бренда Craftsman и лампу, разработанную американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. А второй его гонорар пошел на стереосистему.
Сегодня цены на лампы Ллойда Райта достигают 2750 долларов (270 тыс. рублей по текущему курсу). А стулья Craftsman можно купить за 1450–1695 долларов (142–166 тыс. рублей).
Lil Nas X
Вечер в боулинге
Рэпер Lil Nas X на первую зарплату сводил всю семью в боулинг — и не только ближайших родственников, а действительно большую компанию. Этим он в 2020 году поделился с Insider.
Николь Кидман
Стиральная машина
Николь Кидман подарила своим маме и папе стиральную машину. А следующий гонорар потратила на сапоги — самые крутые из тех, что она когда‑либо видела.
В 2020 году Forbes назвал Кидман одной из самых высокооплачиваемых актрис. Только за тот год она заработала 22 млн долларов.
Руперт Гринт
Грузовик с мороженым
«Моя первая амбиция заключалась в том, чтобы стать мороженщиком, так что я купил фургон Bedford», — рассказал звезда «Гарри Поттера» в интервью Daily Mail в 2014-м.
Как‑то Гринт решил проехаться на фургоне и встретил восьмерых детей, но мороженого у него не оказалось. Зато позже он привез лакомство в фургоне на съемочную площадку «Гарри Поттера».
Оливия Холт
Рыбка
Первый гонорар Оливия Холт получила в 8 или 9 лет, когда снялась в рекламе. Родители выделили ей 200 долларов, она пошла в зоомагазин и купила аквариумную рыбку — сиамского петушка.
Тиффани Хэддиш
Большая коробка конфет
«Я купила большую коробку Snickers и леденцов Jolly Rancher и Blow Pops. Я говорила Snickers? О, и еще жареные кукурузные зерна», — поделилась Хэддиш с Time в 2018 году.
Актриса и комедиантка добавила, что обожает Snickers и удивлена, что у нее нет диабета. Когда‑то она хотела устроиться на фабрику по производству этих батончиков, чтобы узнать рецепт и готовить их дома для себя.
Дженнифер Лопес
Машина
До 1991 года Дженнифер Лопес ездила на хетчбэке «хонда», а после первого крупного контракта пересела на «мерседес». «Когда мы были в дилерском центре, я расплакалась», — сказала актриса Hollywood Reporter в 2016 году.
Джордж Клуни
Телевизор
Когда актерская карьера Джорджа Клуни только начиналась, он жил в квартире своего друга и его бабушки. Получив свой первый крупный чек, он решил порадовать ее новым телевизором.
«Я купил ей телевизор с пультом дистанционного управления, потому что ей всегда приходилось вставать и переключать канал», — рассказывал Клуни изданию PopSugar.