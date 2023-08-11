Variety: Warner Bros. не разрабатывает продолжения «Чудо-женщины»

2 августа Галь Гадот заявила, что «Чудо-женщина-3» находится в разработке, несмотря на слухи о закрытии проекта. «Из того, что я слышала от Джеймса Ганна и Питера Сафрана, следует, что мы будем разрабатывать фильм вместе», — сказала она. Актриса также добавила, что ей «все еще нравится перевоплощаться в Чудо-женщину».