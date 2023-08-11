Variety: Warner Bros. не разрабатывает продолжения «Чудо-женщины»

Variety со ссылкой на источники пишет, что в планы Warner Bros. и DC Studios не входит третья часть «Чудо-женщины».
По словам источника, сейчас Джеймс Ганн и Питер Сафран не собираются работать над каким‑либо проектом о Чудо-женщине в обновленной вселенной DC, кроме ранее анонсированного приквела об амазонках «Потерянный рай».
2 августа Галь Гадот заявила, что «Чудо-женщина-3» находится в разработке, несмотря на слухи о закрытии проекта. «Из того, что я слышала от Джеймса Ганна и Питера Сафрана, следует, что мы будем разрабатывать фильм вместе», — сказала она. Актриса также добавила, что ей «все еще нравится перевоплощаться в Чудо-женщину».
Источники Variety сказали, что Ганн и Сафран ничего не обещали Гадот в отношении «Чудо-женщины-3». Они даже не обсуждали с актрисой вопрос о продолжении роли супергероини в новой вселенной.
В декабре 2022-го в СМИ писали, что главы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран заморозили разработку сиквела «Чудо-женщины». Они планировали провести глобальный перезапуск киновселенной DC, а фильм с Галь Гадот в главной роли не входил в их планы.