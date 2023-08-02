Галь Гадот: третья «Чудо-женщина» находится в разработке

В декабре 2022-го в СМИ писали, что главы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран заморозили разработку сиквела «Чудо-женщины». Они планировали провести глобальный перезапуск киновселенной DC, а фильм с Галь Гадот в главной роли не входил в их планы.