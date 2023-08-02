Галь Гадот: третья «Чудо-женщина» находится в разработке

Третья часть супергеройского боевика «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли находится разработке, несмотря на слухи о закрытии проекта. Об этом Гадот рассказала в интервью Comicbook.
«Из того, что я слышала от Джеймса Ганна и Питера Сафрана, следует, что мы будем разрабатывать фильм вместе», — сказала актриса.
Она добавила, что ей «все еще нравится перевоплощаться в Чудо-женщину». Дату выхода, даже примерную, Галь Гадот не назвала.
В декабре 2022-го в СМИ писали, что главы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран заморозили разработку сиквела «Чудо-женщины». Они планировали провести глобальный перезапуск киновселенной DC, а фильм с Галь Гадот в главной роли не входил в их планы.
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