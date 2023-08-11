Трех аниматорок, станцевавших под Верку Сердючку в Крыму, оштрафовали и уволили

Суд в Алуште оштрафовал трех девушек на 15 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает пресс-служба МВД. Ролик с ними появился в соцсетях в начале недели.
«Три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом», — говорится в заявлении ведомства. Речь идет о песне Верки Сердючки «Гуляночка».
Трем девушкам 19, 20 и 26 лет. Их задержали на следующий день после публикации ролика. По данным МВД, две из них приехали в Алушту на сезонный заработок, а третья является местной жительницей. Аквапарк «Миндальная роща», где работали аниматорки, расторг договор с ними.
Телеграм-канал «Крымский смерш» также опубликовал видео, на котором девушки приносят извинения за необдуманный проступок и поют песню «Владимир Путин — молодец!».
В октябре 2022 года победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение в соцсетях украинской народной песни «Червона калина». Девушку осудили по статье о дискредитации армии и публичном демонстрировании запрещенной символики.