Трех аниматорок, станцевавших под Верку Сердючку в Крыму, оштрафовали и уволили

Трем девушкам 19, 20 и 26 лет. Их задержали на следующий день после публикации ролика. По данным МВД, две из них приехали в Алушту на сезонный заработок, а третья является местной жительницей. Аквапарк «Миндальная роща», где работали аниматорки, расторг договор с ними.