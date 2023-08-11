Тень, повторяющая очертания лица Месси: необычный снимок девушки вирусится в сети уже 9 лет

Аргентинская журналистка Конс Прети в 2014 году на несколько недель отправилась к друзьям в Лос-Анджелес. Во время одной из прогулок она решила запечатлеть на память свой наряд и попросила сфотографировать себя на фоне светлой стены. Прети загрузила снимок в соцсети и отправилась ужинать. А вернувшись домой, увидела под постом два комментария. «Ха-ха, твоя тень похожа на лицо», — гласил первый. «Подождите! Это лицо Месси!» — уточнялось во втором. Сначала девушка подумала, что такая ассоциация у ее друга возникла только потому, что он тоже из Аргентины и является большим фанатом футбольной звезды.