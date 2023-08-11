Тень, повторяющая очертания лица Месси: необычный снимок девушки вирусится в сети уже 9 лет

Аргентинская журналистка Конс Прети в 2014 году на несколько недель отправилась к друзьям в Лос-Анджелес. Во время одной из прогулок она решила запечатлеть на память свой наряд и попросила сфотографировать себя на фоне светлой стены. Прети загрузила снимок в соцсети и отправилась ужинать. А вернувшись домой, увидела под постом два комментария. «Ха-ха, твоя тень похожа на лицо», — гласил первый. «Подождите! Это лицо Месси!» — уточнялось во втором. Сначала девушка подумала, что такая ассоциация у ее друга возникла только потому, что он тоже из Аргентины и является большим фанатом футбольной звезды.
Чтобы узнать, что на снимке видят другие люди, Прети спросила об этом в твиттере. И выяснилось, что почти все могут разглядеть на изображении Лионеля Месси, стоящего в профиль. Некоторые пользователи соцсети даже были уверены, что журналистка использовала фотошоп — такое сходство казалось им неправдоподобным.
Фотография стала популярна в интернете, и Прети превратилась в локальную знаменитость: двое ее друзей в том же году даже повторили наряд с фотографии на Хэллоуин. Тогда же девушка начала встречаться с мужчиной, которой впоследствии стал ее мужем, и он признавался, что его друзья сразу узнали в ней героиню мема.
Прошло уже девять лет, но снимок до сих пор регулярно всплывает в соцсетях. Например, на этой неделе его опубликовали в тематическом футбольном твиттер-аккаунте @nocontextfooty, и пост собрал более 126 тысяч отметок «Нравится».
«Недавняя волна популярности картинки подтолкнула меня заказать футболку с этой фотографией просто ради прикола, — рассказывает Прети. — Еще я сделала вторую такую же — на случай, если мне когда‑нибудь доведется встретиться с Месси, чтобы я могла вручить ее ему и сообщить, что он всего лишь моя тень».