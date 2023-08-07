«На грани сумасшествия и гениальности»: как реклама магазина обуви стала главным мемом выходных

Екатеринбургский магазин спортивной обуви Sop на прошлой неделе выпустил в своих соцсетях рекламу с шуточной возрастной маркировкой «Зрителям после 0 лет смотреть не рекомендуется». Его главные герои — популярные в соцсетях коты из мемов. Один из них — Happy Happy Happy Cat, который напевает песню с этими словами. Маленький котенок прыгает и дергает передними лапками. В посвященных ему роликах он обычно радуется бытовым мелочам или даже выступает на концерте. Другой персонаж — его полная противоположность: Sad Banana Cat рыдает в два ручья в костюме банана. В его жизни не происходит ничего хорошего, и на ютубе можно найти десятичасовую версию его слез.
По сюжету рекламного ролика Happy Happy Happy Cat приходит в «могазин обуве» (с намеренно неправильным написанием — как и принято в мемах про котов). Он хочет купить кроссовки, но с него требуют «многа деняк». Судя по всему, у него их нет, потому что он превращается в Sad Banana Cat и разочарованно уходит. Все так же рыдая, он попадает в «Магазинчик Sop», где ему предлагают обувь уже за «очень мало деняк». Забирая кроссовки, он вновь начинает счастливо напевать приставучие строчки.
Ролик разлетелся по соцсетям, и реакция разнится от «Вы там нормальные вообще?» до «Идеальная реклама, все наглядно, все понятно». Зрители считают, что ролик находится «на грани сумасшествия и гениальности», а некоторые от него в откровенном восторге: комментаторы утверждают, что готовы ехать в Екатеринбург, чтобы приобрести обувь именно в этом магазине. Отдельную похвалу от пользователей получает SMM-специалист компании, которому просят «срочно выписать премию» за создание обсуждаемого запоминающегося контента.