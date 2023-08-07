«На грани сумасшествия и гениальности»: как реклама магазина обуви стала главным мемом выходных

Екатеринбургский магазин спортивной обуви Sop на прошлой неделе выпустил в своих соцсетях рекламу с шуточной возрастной маркировкой «Зрителям после 0 лет смотреть не рекомендуется». Его главные герои — популярные в соцсетях коты из мемов. Один из них — Happy Happy Happy Cat, который напевает песню с этими словами. Маленький котенок прыгает и дергает передними лапками. В посвященных ему роликах он обычно радуется бытовым мелочам или даже выступает на концерте. Другой персонаж — его полная противоположность: Sad Banana Cat рыдает в два ручья в костюме банана. В его жизни не происходит ничего хорошего, и на ютубе можно найти десятичасовую версию его слез.