В России появились компьютеры Mac Studio M2 Max и M2 Ultra

В России в продаже появились компьютеры Apple — Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, которые были представлены на презентации в июне. Об этом сообщает ТАСС.
Новинки представлены у ретейлера Re:Store, в магазинах МТС и на маркетплейсе Ozon. Стоимость Mac Studio M2 Max начинается от 250 тыс. рублей, а M2 Ultra — от 470 тыс.
Официально техника Apple в Россию по-прежнему не поставляется. Все товары появляются в магазинах по параллельному импорту.
Компьютер Mac Studio с чипом M2 получил 12-ядерный центральный процессор и 38-ядерный графический процессор. В него также встроена унифицированная память до 96 Гб с пропускной способностью 400 Гб/с.
Mac Studio M2 Ultra оснащен 24-ядерным и 76-ядерным графическим процессорами. Компьютер поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также подключение до шести мониторов Pro Display XDR.