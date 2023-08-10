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«Эксмо» получило контроль над Popcorn Books — издателем «Лета в пионерском лагере»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:20

«Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books, выпустившего книгу «Лето в пионерском галстуке» Елены Прокашевой* и Екатерины Дудко*. Об этом сообщает РБК.

Сумма сделки не раскрывается. В «Эксмо» уточняется, что при согласовании стоимости «учитывали потенциальное падение выручки Popcorn Books в первом полугодии 2023 года, которая в итоге составила 1,6 млн рублей».

В «Эксмо» рассказали, что приобрели долю в Popcorn Books для «расширения молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Руководства издательства и холдинга заключили специальное соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

По словам исполнительного директора Popcorn Books, возможности холдинга дадут издательству доступ «к новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству». Сейчас планы Popcorn Books «связаны с поиском новых отечественных имен в литературе и развитием направления комиксов, в том числе азиатских».

О желании владельца издательства Дениса Котова продать его стало известно в феврале этого года. В январе в отношении Popcorn Books было возбуждено административное дело по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна.

*Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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