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Владелец издательства Popcorn Books намерен продать его

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:17

Владелец издательства Popcorn Books, выпустившего такие книги как «Поэтому птица в неволе поет» Майи Анджелу и «Лето в пионерском галстуке» Елены Прокашевой и Екатерины Дудко, планирует его продать. Об этом написали «Ведомости».

Денис Котов ищет покупателя своего бизнеса, рассказал изданию близкий к руководству издательства источник. По прогнозам экспертов, после принятия закона об ЛГБТ-пропаганде продажи книг Popcorn Books снизятся вдвое.

Кроме того, в отношении издательства по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна в январе 2023 года уже возбудили первое административное дело. Котов лично встречался с Хинштейном. По словам последнего, издатель «продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры».

«После принятия закона об ЛГБТ-пропаганде актив стал токсичным, теперь он может нести большое количество финансовых рисков для новых бенефициаров», — заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Он предполагает, что сейчас издательство могут продать по стоимости в четыре раза меньше той, что ожидалась бы ранее. Гендиректор «Литнета» Борис Макаренков, впрочем, отмечает, что стоимость будет зависеть от команды издательства и проектов, над которыми она работает.

*Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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