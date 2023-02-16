Владелец издательства Popcorn Books намерен продать его

Он предполагает, что сейчас издательство могут продать по стоимости в четыре раза меньше той, что ожидалась бы ранее. Гендиректор «Литнета» Борис Макаренков, впрочем, отмечает, что стоимость будет зависеть от команды издательства и проектов, над которыми она работает.