Базовая необходимость vs лишняя вещь: должны ли прокладки и тампоны быть в отелях? Спорят в твиттере

Мнения по этому вопросу сильно разделились: пока одни считают, что средства гигиены в общественных местах — «базовая необходимость, намного полезнее, чем кремы для рук», другие, наоборот, говорят, что это вовсе «не та базовая вещь, которая должна быть в номере». На мнение, что каждая женщина должна быть «в курсе состояния своего организма» и готовиться перед поездкой, пользователи соцсети напоминают, что не у всех стабильный цикл. На комментарии «Это нужно не всем и не всегда» есть ответ: «Зато когда нужно, то нужно очень, и срочно».