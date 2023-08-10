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Базовая необходимость vs лишняя вещь: должны ли прокладки и тампоны быть в отелях? Спорят в твиттере

Анна Красюк
Сегодня в 20:27

В твиттере разгорелся новый спор. На этот раз о том, должны ли владельцы бизнесов заботиться о клиентках и закупать средства личной гигиены для женщин. Таисия Бекбулатова* обратила внимание, что в ванных комнатах даже дорогих отелей часто можно найти гели для душа, шампуни, бальзамы, ватные диски, зубные щетки и пасты, но не прокладки и тампоны.

Сразу несколько комментаторов отметили, что обычно эти предметы можно найти в отеле: просто не в номере, а на ресепшене. «Они есть в специальной коробочке с важными вещами, выдаются по запросу бесплатно», — пишет @muratkax. На что авторка твита задается вопросом, почему их нельзя сразу оставить в комнатах: «Типа это… стыдно?»

  • Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в списки иностранных агентов.
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  • Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в списки иностранных агентов.
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  • Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в списки иностранных агентов.
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Мнения по этому вопросу сильно разделились: пока одни считают, что средства гигиены в общественных местах — «базовая необходимость, намного полезнее, чем кремы для рук», другие, наоборот, говорят, что это вовсе «не та базовая вещь, которая должна быть в номере». На мнение, что каждая женщина должна быть «в курсе состояния своего организма» и готовиться перед поездкой, пользователи соцсети напоминают, что не у всех стабильный цикл. На комментарии «Это нужно не всем и не всегда» есть ответ: «Зато когда нужно, то нужно очень, и срочно».

«Женщины, те тампоны, что вы кладете в гостиницах, мужчины их принимают за хлеб, давятся ими и умирают», — саркастично шутит @lampimampi, пытаясь найти причину, чем средства гигиены могут помешать в номере. Спор уже называют «самым нелепым в твиттере»: потому что можно понять тех, кто поддерживает изначальный тейк, но сложно объяснить, почему кто‑то кардинально против.

* Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в список иностранных агентов.

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